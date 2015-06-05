Kaspersky'den 'Game of Thrones' uyarısı
Kaspersky Lab'ın yaptığı çalışma sonucunda, Game of Thrones'un bölümlerinin yasa dışı indirmelerinde kötü amaçlı yazılımlar tespit etti.
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1Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan fenomen dizi Game fo Thrones ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.
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Kaspersky Lab'ın yaptığı çalışmaya göre, Taht Oyunları'nın (Game Thrones) bölümlerinin yasa dışı indirmelerinde kötü amaçlı yazılımlar tespit etti.
Aynı açıklamaya göre, virüslü dizi bölümlerinin oranı yüzde 17 seviyelerinde.
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GAME OF THRONES'UN ÇEKİLDİĞİ YERLERÜlkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan fenomen dizi Game fo Thrones (Taht Oyunları) konusu kadar çekimlerin yapıldığı yerlerle de izleyiciyi büyülüyor.
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4Farklı ülkelerde yer alan onlarca farklı lokasyonda çekilen Game of Thrones'a ev sahipliği yapan mekanlar şöyle...
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5King's Landing: Dubrovnik, Hırvatistan
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6Dorne Sarayı: Real Alcázar Palace, Sevilya, İspanya
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7Volantis Köprüsü: Cordoba, İspanya
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8Winterfell: Doune Kalesi, İskoçya
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9Kuzey Westeros: Thingvellir, İzlanda
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10Pentos: Ouarzazate, Fas
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11Meereen: Kliss Ormanı, Hırvatistan
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12Braavos: Sibenik, Hırvatistan
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13Astapor: Essaouira, Fas
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14Yunkai ve Pentos: Ait Benhaddou, Fas
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15Danzak Çukur: Plaza De Toros De Osuna, İspanya
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16Demir Ada: Murlough Körfezi, İrlanda
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17Kuzey Ormanları: Tollymore Ormanı, İrlanda
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18King's Landing şehir kapısı: Malta
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19The Stormlands: Larrybane, İrlanda
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20Dothraki Denizi: İrlanda
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21Wildling Kampı: Dimmuborgir, İzlanda
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22Duvarın kuzeyi: Vatnajokull, İzlanda
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23Daenery Targarian'ın düğünün gerçekleştiği yer: Azure, Malta