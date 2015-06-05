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Kaspersky'den 'Game of Thrones' uyarısı

Kaspersky Lab'ın yaptığı çalışma sonucunda, Game of Thrones'un bölümlerinin yasa dışı indirmelerinde kötü amaçlı yazılımlar tespit etti.

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    Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan fenomen dizi Game fo Thrones ile ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.
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    Kaspersky Lab'ın yaptığı çalışmaya göre, Taht Oyunları'nın (Game Thrones) bölümlerinin yasa dışı indirmelerinde kötü amaçlı yazılımlar tespit etti.

    Aynı açıklamaya göre, virüslü dizi bölümlerinin oranı yüzde 17 seviyelerinde. 

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    GAME OF THRONES'UN ÇEKİLDİĞİ YERLER

    GAME OF THRONES'UN ÇEKİLDİĞİ YERLER
    Ülkemizde ve dünyada milyonlarca hayranı bulunan fenomen dizi Game fo Thrones (Taht Oyunları) konusu kadar çekimlerin yapıldığı yerlerle de izleyiciyi büyülüyor.

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    Farklı ülkelerde yer alan onlarca farklı lokasyonda çekilen Game of Thrones'a ev sahipliği yapan mekanlar şöyle...
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    King's Landing: Dubrovnik, Hırvatistan
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    Dorne Sarayı: Real Alcázar Palace, Sevilya, İspanya
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    Volantis Köprüsü: Cordoba, İspanya
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    Winterfell: Doune Kalesi, İskoçya
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    Kuzey Westeros: Thingvellir, İzlanda
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    Pentos: Ouarzazate, Fas
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    Meereen: Kliss Ormanı, Hırvatistan
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    Braavos: Sibenik, Hırvatistan
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    Astapor: Essaouira, Fas
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    Yunkai ve Pentos: Ait Benhaddou, Fas
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    Danzak Çukur: Plaza De Toros De Osuna, İspanya
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    Demir Ada: Murlough Körfezi, İrlanda
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    Kuzey Ormanları: Tollymore Ormanı, İrlanda
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    King's Landing şehir kapısı: Malta
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    The Stormlands: Larrybane, İrlanda
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    Dothraki Denizi: İrlanda
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    Wildling Kampı: Dimmuborgir, İzlanda
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    Duvarın kuzeyi: Vatnajokull, İzlanda
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    Daenery Targarian'ın düğünün gerçekleştiği yer: Azure, Malta
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