Katlanabilir telefon Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi belli oldu (Galaxy Fold'un özellikleri)

1 Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı katlanabilir akıllı telefonu için bekleyiş sürüyor. Samsung Galaxy Fold'un ön sipariş tarihi belli oldu!

2 Avrupa’da 26 Nisan tarihinden itibaren samsung.com üzerinden Galaxy Fold için ön sipariş verilebilecek. Aynı zamanda cihaz 26 Nisan’da ABD’de müşterileri ile buluşacak.

3 SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER? Galaxy Fold (Galaxy F) ismiyle satışa sunulan katlanabilir cihaz, 4.58 inç boyuta sahip ancak açıldığında 7.3 inç boyutunda bir tablete dönüşüyor.

4 6 KAMERALI TELEFON Cihaz 7nm işlemci ve 12GB RAM'e sahip. Arka yüzde üç kamera, iç tarafta iki, önde bir kamera var. Toplam altı kamera.

5 YouTube, WhatsApp, ve Google'ı aynı anda kullanabiliyorsunuz.

6 Katlanan Galaxy Fold, Cosmos Black, Space Silver, Martian Green ve Astral Blue renk seçenekleriyle gelecek.

7 LTE ve 5G sürümleri bulunan Galaxy Fold'un fiyatı 1980 dolardan başlıyor.

8 SAMSUNG GALAXY S10 Yeni Galaxy S10 ve onun daha büyük versiyonu olan S10 Plus, 6.1 ve 6.3 inç ekran boyutlarına sahip. İki cihazın ekranı da ‘Infinity O’ denilen yeni bir tasarıma sahipler. Bu yeni stilde ön kamera direk olarak ekrana sabitlenmiş.

9 Galaxy S10 Plus'ın ön yüzünde ekrana gömülü iki kamerası bulunuyor. İki modelde de AMOLED Gorlla Glass 6 ekran koruması kullanılıyor ve 3040x1440 QHD+ görüntü kaltesini destekliyor. S10 Plus’ın ekranı biraz daha büyük olmakla birlikte fazladan bir tane daha ön kamera bulunduruyor.

10 Galaxy S10 ve S10+’ın Dinamik AMOLED ekranı ayrıca dünyanın ekrandaki ilk Ultrasonik Parmak İzi Tarayıcısına sahip. Parmak iziniz üç boyutlu olarak okunduğu için iki boyutlu görüntü kaydeden sistemlere kıyasla telefonunuz için dolandırıcılığa karşı daha gelişmiş bir koruma sunuyor. Dünyanın ilk FIDO Alliance Biometric Component sertifikasına sahip olan bu yeni nesil biyometrik doğrulama sistemi ile cihazınıza kasa gibi güçlü bir güvence sağlayabiliyorsunuz.

11 Her üç cihazın da arkasında bulunacak ana kamerada 4K Ultra HD video kaydı, Optik Görüntü Sabitleme, Süper Yavaş Çekim, düşük ışıkta fotoğraf çekme hızını arttıran Bright Night (Parlak Işık), Apple'ın portre moduna rakip olacak Stage Night (Sahne Işığı) özellikleri standart olarak bulunuyor.

12 Sadece Galaxy S10 ve S10+’ta bulunan üçüncü kamera ise telefoto lens olarak işlev görüyor. 13 MP çözünürlük sunan üçüncü kamera sensörü, f/2,4 diyafram açıklığına ve 45 derecelik görüş alanına sahip. Bu kamera kurulumu sayesinde görüntü bozulmadan yakınlaştırma yapmak, portre modunu daha etkili kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca ana kamerada bulanan Optik Görüntü Sabitleme ve otomatik odaklama bu sensörde de bulunuyor.

13 Huawei Mate 20 Pro ile ilk kez yaygın şekilde uygulanan tersine şarj teknolojisi, Galaxy S10 ailesinin en büyük yeniliklerinden birisi olarak karşımıza çıktı. Telefonlar, birbirlerine yakınlaştırıldığında, batarya paylaşımı yapmak mümkün oluyor. Kablosuz olarak kullanılan teknoloji, artık ana akım üreticilerin standartları arasında bulunuyor.

14 Kulaklık girişi standardını terk etmeyen Samsung, yeni modellerinde de 3,5 jaklara yer verdi. Kutu içerisinden çıkan özel AKG markalı kablolu kulaklıklar, fabrikasyon çıkışlı cihazlardaki en iyi ses deneyimlerinden birisini sunacak.

15 Instagram ile özel bir çalışma yapan Samsung, Galaxy S10 ile hızlıca paylaşım yapabilmek için özel arayüz tasarımları yaptı.

16 GALAXY S10 VE GALAXY S10 PLUS TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI Etkinliğin gerçekleştiği akşam Samsung, Türkiye fiyatlarını da açıkladı. İşte fiyatlar:

17 Galaxy S10 (8 GB RAM / 128 GB depolama hafızası): 6599 TL



Galaxy S10 Plus (8 GB RAM / 128 GB depolama hafızası): 7499 TL



Galaxy S10e (6 GB RAM / 128 GB depolama hafızası): 5499 TL

18 Her üç model 21 Şubat tarihinden itibaren ön siparişe açılıyor. Herhangi bir Galaxy S10 siparişi veren sınırlı sayıda kişiye ise yine bugün tanıtılan 799 TL değerindeki Galaxy Buds kablosuz kulaklık modeli hediye edilecek.

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