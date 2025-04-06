Kawasaki’den dört ayaklı devrim: İnsan taşıyan akıllı robot köpek Corleo!

HİDROJEN YAKITIYLA ÇALIŞIYOR

Corleo, klasik robot köpek tasarımlarının dışına çıkarak adeta bir devrime imza atıyor. En dikkat çeken özelliği ise hidrojen yakıtı ile çalışıyor olması ve insan taşıyabilecek kadar güçlü bir yapıya sahip olması. Bu sayede Corleo, hem çevreci teknolojilere hem de ileri düzey taşıma kapasitesine sahip nadir robotlardan biri olma özelliği taşıyor.