Kawasaki’den dört ayaklı devrim: İnsan taşıyan akıllı robot köpek Corleo!
Japon teknoloji devi Kawasaki, robotik alanındaki sınırları zorlayan yeni projesiyle gündemde. Şirket, yalnızca yürümesiyle değil, aynı zamanda insan taşıma kapasitesiyle de dikkat çeken dört ayaklı robotu Corleo’yu tanıttı. Görenleri hayrete düşüren bu dört ayaklı robot, yalnızca yürümesiyle değil, bir insanı sırtında taşımasıyla da teknoloji dünyasında yeni bir çağ başlatıyor.
Geleneksel robot köpek tasarımlarının ötesine geçen Corleo, güçlü yapısı sayesinde bir insanı sırtında taşıyabiliyor. Hem endüstriyel kullanım hem de günlük yaşam için geliştirilen bu ileri teknoloji robot, özellikle dar alanlarda ve zorlu arazilerde etkili hareket kabiliyeti sunuyor.