'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı

'Kayıp Kıta' olarak da bilinen Zealandia ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 07:22

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 1

Bilim insanlarına göre coğrafya kitaplarının yeniden yazılması gerekiyor. Zira gezegenimizde 7 değil 8 kıta bulunuyor. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 2

Yaklaşık yüzde 94'ü suyun altında olan kıtanın ismi ise Zealandia. Yeni Zelandalı bilim insanları 8'inci kıtanın detaylı haritasını oluşturdu. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 3

İngiliz Daily Mail gazetesinin yapılan araştırmadan derlediği haberine göre, Zealandia yaklaşık 23 milyon yıl önce okyanusun derinliklerine battı. 

  

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 4

Buna göre, 4.9 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle yüzde 94'ü su altındaki "Zealandia" dünyanın en küçük kıtası olabilir. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 5

"Zealandia" terimi 90'lı yıllarda 200 milyon yıllık parçalanmış bir süper-kıtanın bir kısmını ifade etmek için kullanılmıştı. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 6

Okyanus tabanındaki yarıklar, kaya türleri ve alanın sınırlarını inceleyen uzmanlar, fikri ileriye taşıyarak buranın yeni bir kıta olduğu kanısına varmışlardı. 

 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 7

Bölgede milyarlarca dolar değerindeki yeraltı kaynakları bulunuyor. Yeni kıtanın varlığı bu kaynakların kimin kıta sahanlığında bulunduğu tartışmalarına da yol açabilir. 

'Kayıp Kıta'nın haritası çıkarıldı - 8
Ancak bu durum yalnızca Birleşmiş Milletler kıta sahanlığı antlaşmalarına göre belirlenebiliyor.
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