"Kayıp Malezya uçağı Google Maps’te bulundu"
ntv.com.tr
2014 yılında Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Avustralyalı kaza araştırmacısı Peter McMahon, 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını bulduğunu iddia etti.
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McMahon’un açıklamasına göre kayıp uçak MH370, Hint Okyanusu’ndaki Round adası yakınlarında bulunuyor.
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3Parçalanmış haldeki uçağın 2014’te Google Maps tarafından çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınlayan McMahon, uçakta kurşun izleri bulunduğunu iddia ediyor.
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Ancak bu Google Maps'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil.
ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.
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Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke de teknolojiye yenik düşmüştü.
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Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.
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Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.
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Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.
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Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.
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10Tesiste 50 ila 60 kişinin bulunduğunu belirten Rodman, bu kişilerin tek görevinin eğleniyormuş gibi rol yapıp, Kuzey Kore liderinin yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu da sözlerine eklemişti.
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11Peki Kuzey Kore halkı nasıl bir hayat yaşıyor? 'Kuzey Kore'deki günlük hayat fotoğraf sanatçısı Adam Baidawi'nin objektifine böyle yansımıştı...
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GOOGLE EARTH'TEKİ TANIMLANAMAYAN CİSMİN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜAtlantik Okyanusu'nun güneyinde yer alan Güney Georgia Adaları, Google Earth’te ilginç bir keşfe sahne oldu. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sadece 20 kişinin yaşadığı adanın uydu görüntülerini paylaşan araştırmacılar gizemli bir nesne tespit etti.
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GOOGLE EARTH'TEKİ TANIMLANAMAYAN CİSMİN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ
Kısa sürede büyük bir tartışmaya neden olan görüntü ile ilgili Dr Richard Waller tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. Keele Üniversitesi'nde görev yapan Keele, UFO iddialarının aksine bu görüntüye çevredeki bir dağdan kopan buz parçasının neden olduğunu belirtti.