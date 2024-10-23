Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar!

Deneyde, kedilere bebekler için tasarlanmış bir kelime testi uygulandı. Her kediye dizüstü bilgisayar ekranında iki kısa animasyon çizgi film gösterildi ve her klibe farklı uydurma kelimeler eşlik etti.

Kediler, her çizgi filmi en fazla sekiz kez izledi. Yapılan analizde, "yanlış" kelime söylendiğinde kedilerin ekrana bakma sürelerinin üçte bir oranında daha uzun olduğu gözlemlendi.