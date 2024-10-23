Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar!

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin insan konuşmalarına dikkat ettiğini ve kelimeleri anlamada bebeklerden daha hızlı tepki verdiğini ortaya koydu.

Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar! - 1

Yeni bir araştırma, kedilerin ödül veya yönlendirme olmaksızın kelimelerle görüntüleri ilişkilendirebildiğini ortaya koydu.

Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden bir hayvan bilimci ekibi, 31 ev kedisi üzerinde gerçekleştirdikleri deneyle, kedilerin insan konuşmalarına ne denli dikkat ettiklerini inceledi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar! - 2

Scientific Reports dergisinde  yayımlanan araştırma, kedilere bebeklerin dil gelişimi üzerine yapılan çalışmalarda kullanılan bir test uygulandı.

Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar! - 3

Deneyde, kedilere bebekler için tasarlanmış bir kelime testi uygulandı. Her kediye dizüstü bilgisayar ekranında iki kısa animasyon çizgi film gösterildi ve her klibe farklı uydurma kelimeler eşlik etti.

Kediler, her çizgi filmi en fazla sekiz kez izledi. Yapılan analizde, "yanlış" kelime söylendiğinde kedilerin ekrana bakma sürelerinin üçte bir oranında daha uzun olduğu gözlemlendi.

Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar! - 4

Araştırmacılar, bu bağlantının bebeklerden daha hızlı kurulduğunu belirtirken, "Kedilerin resim-kelime eşleştirmesini yalnızca kısa bir süre maruz kaldıktan sonra yapması kayda değer" ifadelerini kullandı. 

Ancak  kesin bir yargıya varmak için henüz erken olduğunu vurguladılar.

Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar! - 5

Araştırma ekibi, kedilerin bu bağlantıları uzun süreliğine kurup kurmadığını ve daha fazla kelime sunulan bir ortamda nasıl tepki vereceğini henüz bilmediklerini ifade etti.

Gelecek çalışmaların, kedilerin dil gelişimi ve kelime ilişkileri konusundaki anlayışımızı derinleştireceği düşünülüyor.

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