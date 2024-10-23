Kediler, duydukları kelimeleri anlıyor: Bebeklerden daha hızlılar!
Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin insan konuşmalarına dikkat ettiğini ve kelimeleri anlamada bebeklerden daha hızlı tepki verdiğini ortaya koydu.
Yeni bir araştırma, kedilerin ödül veya yönlendirme olmaksızın kelimelerle görüntüleri ilişkilendirebildiğini ortaya koydu.
Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden bir hayvan bilimci ekibi, 31 ev kedisi üzerinde gerçekleştirdikleri deneyle, kedilerin insan konuşmalarına ne denli dikkat ettiklerini inceledi.