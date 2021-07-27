Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 27.07.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 15:02
Yapay zeka bu kez kedilerin hizmetinde.. Kanada'nın Calgary kentinde kediler için özel bir cep telefonu uygulaması geliştirildi.
Tably adı verilen yapay zeka sayesinde kedilerin ruh hali kolayca anlaşılabiliyor. Bu kapsamda kedi sahiplerinin bir sorun olup olmadığını anlamaları için evcil hayvanlarının bir fotoğrafını çekmeleri yeterli oluyor.
Uygulamanın geliştiricilerinden Miche Priest, Reuters’a verdiği demeçte, “Yüz tanıma teknolojisi ile yapay zekayı birleştirdik. Kediniz hasta olduğunda yapay zeka kolayca tespit edebiliyor. Tabi bazen kediler sadece size kızgın da olabiliyor. Aradaki farkı anlayabilmek için kedilerin düzenli olarak fotoğrafını çekmek yeterli” diye konuştu.
Diğer taraftan, yeni teknoloji veterinerlerden de tam not aldı.
Veteriner hekim Liz Ruelle, “Harika bir fikir. Biz sürekli kedilerle çalıştığımızdan ufak işaretleri fark etmek konusunda daha ustayız. Yapay zeka kedilerin ağrı çekip çekmediğini anlamak konusunda iyi bir çıkarıyor” dedi.
Bununla birlikte, kulakların, gözlerin, bıyıkların ve kafanın pozisyonunu analiz eden yapay zeka yüzde 70 doğrulukla sonuç veriyor. Geliştiricileri ise öğrenen yapay zekanın her geçen gün daha başarılı olduğuna dikkat çekiyor.