Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün

Kanadalı bilim insanları, kediler için özel bir yapay zeka geliştirdi. Sylvester adlı teknoloji şirketi tarafından geliştirilen cep telefonu uygulaması sayesinde kedilerin sağlıklı olup olmadıkları tek bir fotoğrafla anlaşılabiliyor.

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 27.07.2021 - 14:58 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 15:02

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 1

Yapay zeka bu kez kedilerin hizmetinde.. Kanada'nın Calgary kentinde kediler için özel bir cep telefonu uygulaması geliştirildi. 

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 2

Tably adı verilen yapay zeka sayesinde kedilerin ruh hali kolayca anlaşılabiliyor. Bu kapsamda kedi sahiplerinin bir sorun olup olmadığını anlamaları için  evcil hayvanlarının bir fotoğrafını çekmeleri yeterli oluyor.

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 3

YÜZ TANIMA TEKNOLOJİSİ İLE YAPAY ZEKA BİRLEŞTİRİLDİ

Uygulamanın geliştiricilerinden Miche Priest, Reuters’a verdiği demeçte, “Yüz tanıma teknolojisi ile yapay zekayı birleştirdik. Kediniz hasta olduğunda yapay zeka kolayca tespit edebiliyor. Tabi bazen kediler sadece size kızgın da olabiliyor. Aradaki farkı anlayabilmek için kedilerin düzenli olarak fotoğrafını çekmek yeterli” diye konuştu.

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 4

VETERİNERLERDEN TAM NOT ALDI

Diğer taraftan, yeni teknoloji veterinerlerden de tam not aldı.

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 5

Veteriner hekim Liz Ruelle, “Harika bir fikir. Biz sürekli kedilerle çalıştığımızdan ufak işaretleri fark etmek konusunda daha ustayız. Yapay zeka kedilerin ağrı çekip çekmediğini anlamak konusunda iyi bir çıkarıyor” dedi.

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 6

Bununla birlikte, kulakların, gözlerin, bıyıkların ve kafanın pozisyonunu analiz eden yapay zeka yüzde 70 doğrulukla sonuç veriyor. Geliştiricileri ise öğrenen yapay zekanın her geçen gün daha başarılı olduğuna dikkat çekiyor.

Kedinizin sağlık durumu nasıl? Tek bir fotoğrafla öğrenmek mümkün - 7
Öte yandan, uzmanlar, kedilerin sağlıklarının takibi açısından mama yiyip yemediklerine ve uyku düzenlerine de dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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