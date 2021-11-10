Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı

Teknoloji devi Google, evcil hayvanların ünlü sanat eserlerindeki ikizlerininin bulunmasını sağlayan yeni Pet Portraits (Evcil Hayvan Portreleri) özelliğini tanıttı. Söz konusu uygulama yapay zeka aracılığıyla kedi, köpek, kuş, balık, sürüngen ve daha birçok evcil hayvanın ünlü tablolar ve heykellerdeki benzerlerini ortaya çıkarıyor.

Peki sizin dostunuzun tarihi ikizi hangi eserde yer alıyor?

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 15:28 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 16:13

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 1

Kediniz bir Picasso tablosunda mu yoksa Gaugin’inin eserinde mi yer alıyor? Artık, bunu evcil hayvanınızın hangi ünlü sanat eserine benzediğini ortaya çıkaran bir Google özelliği sayesinde öğrenebilirsiniz.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 2

YÜZLERCE YILLIK ESERLERİ TARIYOR

Google Arts & Culture uygulamasının bir parçası olan Pet Portraits (Evcil Hayvan Portreleri), evcil hayvanınızın bir fotoğrafını taramak ve yüzlerce yıllık sanat eserlerinden en iyi eşleşmeleri bulmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 3

Sistem kediler, köpekler, kuşlar, balıklar, atlar, tavşanlar ve sürüngenler dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla çalışıyor.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 4

Aynı zamanda uygulama Android ve hem iOS üzerinden kullanılabiliyor.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 5

Bununla birlikte Google, Pet Portraits özelliğini 2018'de başlatılan benzer bir uygulama olan olan Art Selfie'nin başarısı üzerine ortaya çıkardı.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 6

Art Selfie kullanıcıların ünlü ressamların tabloların ikizlerini bulmalarına olanak tanıyor. 

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 7

Google'dan Michelle Luo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, köpeğinizin, kedinizin, balığınızın, kuşunuzun, sürüngeninizin, atınızın veya tavşanınızın sanat dünyasındaki ikizini bulmasını sağlayan Pet Portraits’i tanıtıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ortak kurumlardan on binlerce eser hizmetinizde. Hayvan dostunuz eski Mısır heykelcikleri, canlı Meksika sokak sanatı, sakin Çin suluboyaları ve daha fazlasıyla eşleştirilebilir" diye konuştu.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 8

UYGULAMA NASIL KULLANILIYOR?

Evcil hayvanınızın, ünlü tablolardaki ikizini bulmak istersiniz şı Android ve iOS için ücretsiz Google Arts & Culture uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından, Pet Portraits özelliğine tıklayıp, dostunuzun fotoğrafını yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında, evcil hayvanınızın birçok sanat ikizi karşınıza çıkacak.

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 9

Google'ın özelliği tanıtmak için kullandığı hayvanlar arasında ise dünyaca ünlü olanlar var. Avrupa çapında yarışan CeCe adlı at, İtalyan sanatçı Agostino Brunias tarafından yapılan ve bir binici tarafından yönetilen bir atın portresiyle eşleşti.

13 Mayıs 2020'de Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na giren gezgin kedi  Nala’nın sanat ikizinin ise ABD’li sanatçı  Nathaniel Currier'in 'Favori Kedi' isimli taş baskısının olduğu görüldü. 

Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 10
Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı - 11

Diğer taraftan uygulama, evcil hayvanınızın fotoğrafıyla eşleşen her sanat eseri ve psanatçı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için oluşturdu.

Luo, Google Arts & Culture ile daha fazla araştırma yaparak, kullanıcıların tarih boyunca hayvan dostlarımız hakkında daha fazla şey keşfetmelerine ve sanat dünyasının en havalı 10 kedisini ve en iyi köpeğini tanımalarına olanak tanıdığını açıkladı.

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