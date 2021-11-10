Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 15:28 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 16:13
Kediniz bir Picasso tablosunda mu yoksa Gaugin’inin eserinde mi yer alıyor? Artık, bunu evcil hayvanınızın hangi ünlü sanat eserine benzediğini ortaya çıkaran bir Google özelliği sayesinde öğrenebilirsiniz.
Google Arts & Culture uygulamasının bir parçası olan Pet Portraits (Evcil Hayvan Portreleri), evcil hayvanınızın bir fotoğrafını taramak ve yüzlerce yıllık sanat eserlerinden en iyi eşleşmeleri bulmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanıyor.
Sistem kediler, köpekler, kuşlar, balıklar, atlar, tavşanlar ve sürüngenler dahil olmak üzere çeşitli hayvanlarla çalışıyor.
Aynı zamanda uygulama Android ve hem iOS üzerinden kullanılabiliyor.
Bununla birlikte Google, Pet Portraits özelliğini 2018'de başlatılan benzer bir uygulama olan olan Art Selfie'nin başarısı üzerine ortaya çıkardı.
Art Selfie kullanıcıların ünlü ressamların tabloların ikizlerini bulmalarına olanak tanıyor.
Google'dan Michelle Luo konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, köpeğinizin, kedinizin, balığınızın, kuşunuzun, sürüngeninizin, atınızın veya tavşanınızın sanat dünyasındaki ikizini bulmasını sağlayan Pet Portraits’i tanıtıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ortak kurumlardan on binlerce eser hizmetinizde. Hayvan dostunuz eski Mısır heykelcikleri, canlı Meksika sokak sanatı, sakin Çin suluboyaları ve daha fazlasıyla eşleştirilebilir" diye konuştu.
Evcil hayvanınızın, ünlü tablolardaki ikizini bulmak istersiniz şı Android ve iOS için ücretsiz Google Arts & Culture uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Ardından, Pet Portraits özelliğine tıklayıp, dostunuzun fotoğrafını yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında, evcil hayvanınızın birçok sanat ikizi karşınıza çıkacak.
Google'ın özelliği tanıtmak için kullandığı hayvanlar arasında ise dünyaca ünlü olanlar var. Avrupa çapında yarışan CeCe adlı at, İtalyan sanatçı Agostino Brunias tarafından yapılan ve bir binici tarafından yönetilen bir atın portresiyle eşleşti.
13 Mayıs 2020'de Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na giren gezgin kedi Nala’nın sanat ikizinin ise ABD’li sanatçı Nathaniel Currier'in 'Favori Kedi' isimli taş baskısının olduğu görüldü.
Diğer taraftan uygulama, evcil hayvanınızın fotoğrafıyla eşleşen her sanat eseri ve psanatçı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için oluşturdu.
Luo, Google Arts & Culture ile daha fazla araştırma yaparak, kullanıcıların tarih boyunca hayvan dostlarımız hakkında daha fazla şey keşfetmelerine ve sanat dünyasının en havalı 10 kedisini ve en iyi köpeğini tanımalarına olanak tanıdığını açıkladı.