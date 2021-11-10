Kedinizin tarihteki ikizi kim? Google, Pet Portraits özelliğini tanıttı

Diğer taraftan uygulama, evcil hayvanınızın fotoğrafıyla eşleşen her sanat eseri ve psanatçı hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için oluşturdu.

Luo, Google Arts & Culture ile daha fazla araştırma yaparak, kullanıcıların tarih boyunca hayvan dostlarımız hakkında daha fazla şey keşfetmelerine ve sanat dünyasının en havalı 10 kedisini ve en iyi köpeğini tanımalarına olanak tanıdığını açıkladı.