Kelime anlamlarını belirleyen nöronlar keşfedildi: Yeni detaylı beyin haritası
Bilim insanları şimdiye kadar çıkarılan en detaylı nöron grubu haritasını oluşturdu. Haritaya göre, beynin sesin anlama dönüştürülmesinde belirli kategorideki beyin hücrelerini kullandığı ortaya çıktı.
EN DETAYLI HARİTA
Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları, yaşayan bir insanın beynindeki kelimelerin dilsel özelliklerini belirlemekle görevli olduğunu düşündükleri bazı nöron gruplarının şimdiye kadar çıkarılan en detaylı haritasını oluşturdu.
Haritanın incelenmesi sonucunda, beynin sesin anlama dönüştürülmesinde belirli kategorideki beyin hücrelerini kullandığı ortaya çıktı.