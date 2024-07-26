Kepler 442b gezegeni: Dünya'dan daha yaşanabilir bir yer mi?

YAŞANABİLİR BÖLGE

Gezegen, ana yıldızı Kepler-442'nin etrafında dönerken yaşanabilir bölgede konumlanıyor.

Bu bölge, suyun sıvı halde bulunabileceği koşulların mevcut olabileceği bir bölge olarak kabul ediliyor.

Ancak, olası bir yaşam için gezegenin atmosferik ve yüzey koşullarına dair daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuluyor.