Kepler 442b gezegeni: Dünya'dan daha yaşanabilir bir yer mi?
Bilim insanları tarafından keşfedilen Kepler-442b isimli ötegezegen, şu ana kadar Güneş sisteminin dışında keşfedilen gezegenler arasında yaşama en elverişli gök cismi olarak tanımlanıyor. Araştırmacıların "Kepler ve K2 gezegenlerini yaşanabilirlik açısından sıraladık. Birçoğunun yerleşime Dünya'dan daha uygun olduğunu gördük" diye bahsettiği ötegezegen Dünya'dan daha yaşanabilir bir yer mi? İşte Kepler 442b hakkında bilinenler.
Dünya'dan yaklaşık bin 200 ışık yılı uzaklıkta bulunan ötegezegen Kepler-442b şu ana kadar Güneş sistemi dışında keşfedilen gezegenler arasında yaşamaya en elverişli gök cismi olarak tanımlanıyor.
Sıvı suyun olabileceği bir konumda bulunan ötegezegen, Lyra takımyıldızında yer alıyor. Kepler Uzay Teleskobu tarafından 6 Ocak 2015 tarihinde keşfedilen Kepler-442b hakkında bazı temel bilgiler.