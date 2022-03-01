Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu

ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, ellerindeki yeni uydu görüntülerine göre Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın askeri konvoyunun uzunluğunun, 40 milden (64 km) fazla olduğunu açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.03.2022 - 07:23

Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 1

Rus ordusunun ’nın başkenti Kiev’e yaptığı askeri sevkiyatın uydu görüntüleri, medyaya sızmaya devam ediyor.

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Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 2

Daha önce Rus konvoyunun uzunluğunun 17 mil (27 km) olduğunu açıklayan Maxar Technologies şirketi, Kiev yakınlarına ulaşan Rus askeri konvoyunun aslında daha uzun olduğunu bildirdi.

Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 3

Şirket zırhlı araçlar, tanklar, çekili toplar ve diğer askeri araçlardan oluşan konvoyun uzunluğunun 40 milden (64 km) uzun olduğunu açıkladı.

Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 4

Gün içerisinde elde ettiği yeni görüntüleri servis eden şirket, konvoyun Kiev’e 27 mil (43 km) mesafedeki Antonov Hava Üssü'nden Ukrayna’nın Prisbyrsk kentinin kuzeyine kadar uzandığını kaydetti.

Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 5

Şirket, Ivankiv'in kuzey ve kuzeybatısında, konvoyun seyahat ettiği yolların yakınında çok sayıda ev ve yapıdan dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü ancak buna neden olan şeyin belli olmadığını ifade etti.

Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 6

Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, altıncı gününde devam ediyor. Henüz bir kent merkezini ele geçirmeyen ve Kiev'i işgal etme yolunda olan Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun gösterdiği büyük dirençle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 7
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 8
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 9
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 10
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 11
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 12
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 13
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 14
Kiev'e yaklaşan 60 kilometrelik Rus askeri konvoyu - 15

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