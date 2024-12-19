Kış mevsiminde susuzluk endişe yarattı: Baraj doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir'in bir kısım ovasını sulayan Çaygören Barajında yeni sezon için alarm zilleri çalıyor. Yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen doluluk oranı çiftçileri tedirgin etse de, yüksek rakımlı mahallelerde yağan kar ve yağmur ile yüzde 20 doluluk oranına ulaştı.
Sezon sonunda yüzde 10'a düşen Çaygören barajında su seviyesi yağışlar sonrası ancak yüzde 20 seviyesine çıktı. Uzun süre yağış almayan ilçede son günlerde gerçekleşen yağışlar çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalinin üzerinde olması ve yağışların az olması, Çaygören barajını da dolduramadı. Kasım ayından itibaren Ulus dağı kar yağışı alsa bile yağışlar ancak topraktaki su ihtiyacının karşılanmasını sağladı.