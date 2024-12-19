Kış mevsiminde susuzluk endişe yarattı: Baraj doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü

Suların Sındırgı bölgesinde oldukça azaldığı; yaklaşık 20 kilometre ileride bulunan Hisaralan mevkiinde ise suyun hiç olmadığı görüldü. Mart Nisan aylarının da bu şekilde kurak geçme ihtimali sulu tarım yapan çiftçiyi tedirgin ediyor. Temelden yüksekliği 62 m ve 159 milyon m3 depolama hacmine sahip olan Çaygören Barajı toplam 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet veriyor.