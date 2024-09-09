Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar!

1-YEDEKLEYİN

Telefonlar tüm hayatımızı tek bir yerde barındırıyor. Resimler, kişiler ve diğer önemli kişisel bilgilerin hepsi bu tek teknoloji parçasında saklanır.



Bunlardan herhangi birini kaybetme riskini göze almayın. İşte nasıl yapılacağı:

Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın.



Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun.



iCloud Yedekleme'ye dokunun.



Tam yedekleme için yeterli bulut saklama alanınız yoksa Mac'inizi veya PC'nizi kullanın.