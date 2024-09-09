Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar!
Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Uzmanlar, yeni ürünü alarak eski cihazını satacak veya takas edeceklere, kimlik hırsızlığı, takip ve diğer tehlikelerle karşı karşıya kalmamaları konusunda uyarıyor. Dijital hayatınızın başkasının eline geçmesini engelleyecek yeni telefona geçiş yaptığınızda atmanız gereken önemli adımlar...
1-YEDEKLEYİN
Telefonlar tüm hayatımızı tek bir yerde barındırıyor. Resimler, kişiler ve diğer önemli kişisel bilgilerin hepsi bu tek teknoloji parçasında saklanır.
Bunlardan herhangi birini kaybetme riskini göze almayın. İşte nasıl yapılacağı:
Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın.
Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun.
iCloud Yedekleme'ye dokunun.
Tam yedekleme için yeterli bulut saklama alanınız yoksa Mac'inizi veya PC'nizi kullanın.