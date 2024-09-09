Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar!

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Uzmanlar, yeni ürünü alarak eski cihazını satacak veya takas edeceklere, kimlik hırsızlığı, takip ve diğer tehlikelerle karşı karşıya kalmamaları konusunda uyarıyor. Dijital hayatınızın başkasının eline geçmesini engelleyecek yeni telefona geçiş yaptığınızda atmanız gereken önemli adımlar...

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 1

1-YEDEKLEYİN

Telefonlar tüm hayatımızı tek bir yerde barındırıyor. Resimler, kişiler ve diğer önemli kişisel bilgilerin hepsi bu tek teknoloji parçasında saklanır.

Bunlardan herhangi birini kaybetme riskini göze almayın. İşte nasıl yapılacağı:

Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın.

Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun.

iCloud Yedekleme'ye dokunun.

Tam yedekleme için yeterli bulut saklama alanınız yoksa Mac'inizi veya PC'nizi kullanın.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 2

2-BLUETOOTH BAĞLANTILI CİHAZLARIN EŞLEŞMESİNİ KALDIRIN

Bir Bluetooth aksesuarının eşlemesini kaldırmak için;

Ayarlar > Bluetooth'a gidin, eşlemesini kaldırmak istediğiniz aygıtı bulun, önce Daha Fazla Bilgi düğmesineNo alt supplied for Image, ardından Bu Aygıtı Unut'a dokunun.

Bu işlem, aksesuarı kullanılabilir Bluetooth aygıtları listesinden kaldırır.

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 3

3-AYGITIMI BUL KAPATMA

Find My'ı devre dışı bırakmak, yeni sahibinin herhangi bir sorun yaşamadan etkinleştirebilmesi ve kullanabilmesi için önemlidir. Ayrıca, sizinle ve hesabınızla ilgili herhangi bir kalıcı bağlantı istemezsiniz.

Ayarlar uygulamasını açın.

Adınız > Bul'a dokunun.

[Aygıtımı] Bul'a dokunun, ardından kapatmak için dokunun.

Apple Kimliğinizin parolasını girin.

Kapat'a dokunun.

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 4

FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAYIN

Birinin aygıtınıza fiziksel olarak erişip yerleşik güvenliğini değiştirdiğinden endişeleniyorsanız aygıtı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Ayarlar > Genel > Sıfırla bölümüne gidin, sonra Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil'e dokunun. Parolanızı veya Apple kimliği parolanızı girin.

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 5

IPHONE 16'NIN İLK SIZINTISI

Daha önce maketi ve renkleri sızdırılan iPhone 16 modellerinin bu kez görüntüleri sızdırıldı.

Fotoğrafta iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max yer alıyor.

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın 6,1 inç ve 6,3 inç olduğu belirtiliyor.

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 6

RENKLER BELLİ OLDU

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor



Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 7

RAM MİKTARI ARTIYOR, A18 PRO ÇİP GELİYOR

Pu'ya göre iPhone 16, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'taki mevcut 6GB'a kıyasla kayda değer bir artışla 8GB RAM'e sahip olacak.

Ayrıca iPhone 16'nın Pro versiyonları, gelişmiş yetenekler için A18 Pro çipe sahip olarak bunu bir adım öteye taşıyacak.



Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 8

GENİŞ AÇIDA 12MP'DEN 48MP'YE YÜKSELTME!

Apple'ın dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planladığı kaydedildi.

Ayrıca arka kamera bölümünde, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor.

Böylelikle geniş açıda çekilen görüntülerin çok daha yüksek çözünürlüğe sahip ve kaliteli olması kuvvetle muhtemel.


Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 9

DAHA HIZLI WIFI ÖZELLİĞİ VE DÜŞÜK GECİKME

iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planlıyor.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Qualcomm X70 modemi kullanırken, Pro sürümleri daha gelişmiş Qualcomm X75 modemi kullanacak.

Daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş genel ağ performansı sağlayan Wi-Fi 6E desteğinin sunulması da öne çıkan bir diğer özellik.

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 10

BATARYA

iPhone 16 Pro modellerinin daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilecek istiflenmiş pil teknolojisini kullanacağı öne sürüldü.

Yığılmış piller elektrikli araçlarda ve tıbbi cihazlarda yaygın olmakla birlikte akıllı telefonlar için yeni gelişen bir teknolojidir.

Yığılmış pil, daha hızlı 40W kablolu şarj ve 20W MagSafe şarj desteğiyle birlikte gelebilir.

Yeni bir tasarıma, güncellenmiş konektöre ve 3355mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edilen iPhone 16 Pro pilinin bir görüntüsü sızdırıldı.


Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 11

YENİ EYLEM DÜĞMESİ

iPhone 16 modelleriyle birlikte gelecek yeni özelliklerden biri de yeni eylem düğmesinin olduğu öne sürüldü.

Cihazın sağ kısmına yeni bir düğme ekleneceği ve bu düğmenin kamera için kullanılabileceği kaydedildi.

Kişisle verilerinizi koruyun: Yeni telefona geçmeden önce atılması gereken adımlar! - 12

IPHONE 16 VE IOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Eylül 2024'te duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu durum tedarik zinciri aksaklıkları, üretim sorunları ve daha fazlası gibi durumlara bağlı olarak değişebilir.

Öte yandan iPhone 16 modleleriyle birlikte iOS 18 işletim sistemi güncellemesinin de gelmesi bekleniyor.

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