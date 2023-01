Kıyamet Günü Saati güncellendi: Dünya felakete 10 saniye daha yaklaştı

Bununla birlikte, Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Bu yıl saatte, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin geçen Şubat ayında başlayıp Avrupa'da bir savaşı ve yeni bir mülteci akınını tetiklemesinden bu yana ilk kez saatte tam bir güncelleme yapıldı.