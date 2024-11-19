Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı!
NASA'nın Curiosity keşif aracı, araştırdığı Gediz Vadisi kanalından ayrılmadan önce 360 derecelik bir panorama yakaladı. Araç, Mars'ta mikrobik yaşamın izlerini ararken, şimdiye kadar hiç görülmemiş beyaz sülfür taşlarıyla dolu bir alan keşfetti. Araştırmacılar, bu buluşun Kızıl Gezegen'in eski çevre koşulları hakkında önemli ipuçları sunabileceğini belirtti.
Mars yüzeyinde 13 yıldır araştırmalar yürüten NASA'nın Curiosity keşif aracı, yaz aylarında Gediz Vallis kanalı boyunca kaydettiği görüntüleri paylaştı.
NASA'nın paylaştığı 360 derece panorama görüntülerinde şimdiye kadar hiç görülmemiş beyaz sülfür taşlarıyla dolu bir alan keşfedildi.