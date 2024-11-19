Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı!

NASA'nın Curiosity keşif aracı, araştırdığı Gediz Vadisi kanalından ayrılmadan önce 360 derecelik bir panorama yakaladı. Araç, Mars'ta mikrobik yaşamın izlerini ararken, şimdiye kadar hiç görülmemiş beyaz sülfür taşlarıyla dolu bir alan keşfetti. Araştırmacılar, bu buluşun Kızıl Gezegen'in eski çevre koşulları hakkında önemli ipuçları sunabileceğini belirtti.

Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı! - 1

Mars yüzeyinde 13 yıldır araştırmalar yürüten NASA'nın Curiosity keşif aracı, yaz aylarında Gediz Vallis kanalı boyunca kaydettiği görüntüleri paylaştı.

NASA'nın paylaştığı 360 derece panorama görüntülerinde şimdiye kadar hiç görülmemiş beyaz sülfür taşlarıyla dolu bir alan keşfedildi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı! - 2

DAHA ÖNCE KARŞILAŞILMADI

Sülfür taşları, uzay aracının gelişmiş kameraları sayesinde detaylı olarak incelendi. Curiosity'nin proje bilimcisi Ashwin Vasavada, “Sülfür alanına her açıdan baktık ve oluşumuna dair ipuçları aradık. Şimdi çözmemiz gereken eğlenceli bir bulmacamız var”  dedi. 

Taşların saf sülfür içerdiği tespit edildi ve bu, Mars yüzeyinde şimdiye kadar hiçbir misyonun karşılaşmadığı bir durum.

NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı tarafından çekilen görüntülerde bu bölgedeki açık renkli arazi daha önce fark edilmişti, ancak taşların detayları ancak Curiosity'nin yakın incelemesiyle ortaya çıktı.

Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı! - 3

SAF SÜLFÜR İÇERİYOR

Curiosity ekibi, taşların nasıl ve hangi koşullarda oluştuğunu anlamak için kapsamlı veriler topladı.

Bilim insanları, Mars'ın kuru bir iklime geçişi sırasında bu bölgenin özelliklerinin nasıl şekillendiğini çözmeye çalışıyor. Özellikle, bölgedeki suyun gezegenin daha sıcak ve nemli olduğu milyarlarca yıl önce mikrobik yaşamı desteklemiş olabileceğine dair kanıtlar aranıyor.

Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı! - 4

Curiosity’nin bir sonraki hedefi, kilometrelerce uzanan ağ benzeri kristal oluşumlar. Bu yapılar, suyun Mars yüzeyinde var olduğu dönemde kaya çatlaklarına yerleşen minerallerin zamanla sertleşmesiyle oluşmuş olabilir.

Kızıl Gezegen'in panoraması:NASA yeni Mars fotoğrafları paylaştı! - 5

YAŞAM ARAYIŞLARINA KATKI

Gediz Vallis kanalında yapılan bu keşifler, Mars’ın geçmişindeki su ve iklim döngülerine dair önemli bilgiler sunuyor. Curiosity'nin topladığı veriler, Kızıl Gezegen’in yaşam için elverişli olup olmadığını anlamak adına kritik bir rol oynuyor.

NASA ekibi, bu bulguları analiz ederek Mars’ın iklim geçmişi ve mikrobik yaşam potansiyeli hakkında yeni bir zaman çizelgesi oluşturmayı hedefliyor. Bu sıradışı keşifler, Mars araştırmalarında heyecan verici bir döneme işaret ediyor.

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