Kızıl Gezegen'in sırları ortaya çıkıyor: Mars'ta yaşam için yeni hedef!

CANLI ORGANİZMA BULMA OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK

Ancak Mars genel anlamda yaşanabilir bir yer değil. Yüzey sıcaklıkları genellikle sıfırın çok altında, atmosfer neredeyse yok denecek kadar ince ve gezegen sürekli kozmik ve Güneş ışınımına maruz kalıyor.

Eski Mars’ta okyanuslar ve daha sıcak iklimler olmasına rağmen, bugün yüzeyde ya da yakınında canlı bir organizma bulma olasılığı düşük.