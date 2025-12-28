KIZILELMA’dan akıllı filo otonomisi ile kol uçuşu
28.12.2025 12:52
İHA
Bayraktar KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.
Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme süreci yeni kabiliyetlerin entegrasyonu ile devam ediyor.
Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında iki farklı Bayraktar KIZILELMA prototipi aynı anda gökyüzünde görev icra etti.
BİR İLK DEFA
Gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA’nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı.
Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (Kol uçuşu) icra etti.
Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirmiş oldu.
Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine imkan tanıyor.
HAVA DEVRİYESİ GÖREVİ
Uçuş testinde modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol-Hava Devriyesi) görevi de denendi.
Bayraktar KIZILELMA prototipleri, filo otonomisi yazılımları eşliğinde belirlenen rotada devriye uçuşu gerçekleştirdi. Böylece hava savunma görevlerinin milli insansız savaş uçağı tarafından filo halinde yapılabilirliği doğrulandı.
Savaş uçaklarının belirli bölgeleri korumak amacıyla icra ettiği devriye ve önleme görevleri, gelecekte KIZILELMA filoları tarafından otonom olarak gerçekleştirilebilecek.
HAVACILIK TARİHİNDE İLK
Test süreci boyunca insansız savaş uçaklarının otonom sistemleri ve birlikte harekât süreçleri yakından takip edildi.
Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu akıllı filo otonomisi altyapısı sayesinde gelecekte çoklu platformlarla koordineli harekât yapabilme kabiliyetini geliştirmeye devam edecek.
Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 20225’te gerçekleştirilen testte dünya havacılık tarihine geçmişti. Sinop açıklarında yapılan tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA Radarının işaretlediği hedef uçağı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vuran KIZILELMA, dünyada görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini imha eden ilk insansız savaş uçağı olmuştu.