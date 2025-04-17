Kombi ne zaman kapatılmalı? Bahar aylarının tartışmalı sorusu, işte kesin tarih
Her bahar milyonlarca evde aynı tartışma başlıyor: Kombi ne zaman kapatılmalı? Bu soruya yapılan bir anketle yanıt verildi. İşte kombilerin kapatılması gereken zaman.
Ankete göre, dış hava sıcaklığı kalıcı olarak 15°C veya üzerine çıktığında, ısıtma sisteminin kapatılması en ideal seçenek. Uzmanlar kombiyi kapatmayı düşünmek için bu sıcaklığın “ideal zaman” olduğunu söylüyor.
İngiltere’de hava durumu verileri, nisan başında birçok bölgede ortalama sıcaklıkların 14°C’yi geçtiğini gösteriyor. Genellikle nisan ortası veya sonuna doğru 15°C civarına ulaşılıyor. Bu noktada, özellikle iyi yalıtılmış evler için sürekli ısıtma artık gerekli olmuyor,” ifadelerini kullandı.