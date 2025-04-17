Kombi ne zaman kapatılmalı? Bahar aylarının tartışmalı sorusu, işte kesin tarih

Araştırma kapsamında katılımcılara her bahar kombilerini ne zaman ve neden kapattıkları soruldu. Çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı: Ankete katılanların yüzde 16’sı, kombi tartışmasının evdeki en büyük sorunlardan biri olduğunu belirtti.



Ayrıca, kombiyi kapatma kararının çoğunlukla erkeklerden geldiği görülürken, İngilizlerin yaklaşık yarısı, partnerlerinden gizli olarak kombiyi tekrar açtıklarını itiraf etti. Araştırmacılar bu kişileri “gizli kombiciler” olarak tanımlıyor.





