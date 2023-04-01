Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu

Nebraska'da yaşayan Adam Cutshall, bundan 20 yıl önce küçük oğlu için mini bir golf sahası inşa ederken alkolün de etkisiyle elini kullandığı elektrikli aletini kaptırmış ve parmağının bir kısmını kaybetmişti.
Cutshall, Reddit'de 2020 yılında bir paylaşım yaparak, 3 boyutlu yazıcı kullanabilen bir okuyucunun kendisine parmak yapmasını istemişti.
Cutshall'in çağrısı New York'ta yaşayan 69 yaşındaki protez üreticisi Paul Hodara'nın dikkatini çekti ve haftalarca sürecek bir serüven başladı.
3 boyutlu yazıcı kullanarak Cutshall'e uygun parmak üretmek için işe koyulan Hodara, bu süreçte neredeyse her hafta uygun yapıyı oluşturmak için yeni modeller tasarladı.
Aylar süren, 20'den fazla prototipin denendiği sürecin sonunda ikili sonunda mükemmel protez parmağı üretmeyi başardı.
Cutshall'in sigorta şirketi bu protez için 20 bin dolarlık bir fatura ön görürken, 3 boyutlu yazıcı kullanılarak binlerce dolarlık tasarruf sağlandı.
Protez parmağı üreten Hodora, bu teknolojinin sektörü değiştireceğini söylüyor.
Ampute Koalisyonu'nun verilerine göre ABD'de her yıl 2 milyondan fazla insan bir uzvunu kaybediyor.
Yüksek maliyetler nedeniyle bu kayıpların büyük bir kısmı protez ile giderilemiyor.
Hodora'nın protez parmak üretim sürecinden kareler...