Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu

Nebraska'da yaşayan Adam Cutshall, bundan 20 yıl önce küçük oğlu için mini bir golf sahası inşa ederken alkolün de etkisiyle elini kullandığı elektrikli aletini kaptırmış ve parmağının bir kısmını kaybetmişti.

Cutshall, Reddit'de 2020 yılında bir paylaşım yaparak, 3 boyutlu yazıcı kullanabilen bir okuyucunun kendisine parmak yapmasını istemişti.