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Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu

ABD'de yaşayan Adam Cutshall, 20 yıl önce alkolün etkisindeyke kullandığı elektrikli el aletiyle parmağını kesmiş, bir kısmını kaybetmişti. Cutshall, bir forumda yaptığı çağrının ardından 3 boyutlu yazıcıyla yapılan parmağına kavuştu. Üstelik sigorta şirketinin 20 bin dolar fatura çıkardığı ve masrafları karşılamadığı parmak çok daha ucuza mal edildi.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 1

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 2

Nebraska'da yaşayan Adam Cutshall, bundan 20 yıl önce küçük oğlu için mini bir golf sahası inşa ederken alkolün de etkisiyle elini kullandığı elektrikli aletini kaptırmış ve parmağının bir kısmını kaybetmişti. 

Cutshall, Reddit'de 2020 yılında bir paylaşım yaparak, 3 boyutlu yazıcı kullanabilen bir okuyucunun kendisine parmak yapmasını istemişti.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 3

Cutshall'in çağrısı New York'ta yaşayan 69 yaşındaki protez üreticisi Paul Hodara'nın dikkatini çekti ve haftalarca sürecek bir serüven başladı.

3 boyutlu yazıcı kullanarak Cutshall'e uygun parmak üretmek için işe koyulan Hodara, bu süreçte neredeyse her hafta uygun yapıyı oluşturmak için yeni modeller tasarladı.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 4

Aylar süren, 20'den fazla prototipin denendiği sürecin sonunda ikili sonunda mükemmel protez parmağı üretmeyi başardı.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 5

Cutshall'in sigorta şirketi bu protez için 20 bin dolarlık bir fatura ön görürken, 3 boyutlu yazıcı kullanılarak binlerce dolarlık tasarruf sağlandı.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 6

Protez parmağı üreten Hodora, bu teknolojinin sektörü değiştireceğini söylüyor.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 7

Ampute Koalisyonu'nun verilerine göre ABD'de her yıl 2 milyondan fazla insan bir uzvunu kaybediyor.

Yüksek maliyetler nedeniyle bu kayıpların büyük bir kısmı protez ile giderilemiyor.

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 8

Hodora'nın protez parmak üretim sürecinden kareler...

Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 9
Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 10
Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 11
Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 12
Kopan parmağına 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcıyla kavuştu - 13
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