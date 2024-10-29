Köpeklerde kronik kalp rahatsızlığı: Yapay zeka, yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor

Çalışmanın yazarı Dr. Andrew McDonald, "İnsanlarda kalp hastalığı büyük bir sağlık sorunudur, ancak köpeklerde daha da büyük bir sorundur. Küçük köpek ırklarının çoğunda yaşlandıklarında kalp hastalıkları olacaktır, ancak açıkçası köpekler insanlarla aynı şekilde iletişim kuramazlar, bu nedenle kalp hastalığını yeterince erken tespit etmek veterinerlerine bağlıdır, böylece tedavi edilebilir." diye konuştu.

30 KÖPEKTEN BİRİNDE BULUNUYOR

Bir veteriner tarafından görülen yaklaşık 30 köpekten birinde kalp üfürümü vardır, ancak prevalans küçük ırklarda ve yaşlı köpeklerde daha yüksektir.