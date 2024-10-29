Köpeklerde kronik kalp rahatsızlığı: Yapay zeka, yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor
Uzmanlar, küçük köpek ırklarını etkileyen kalp hastalığının yapay zeka ile tespit edilebileceğini keşfetti. Cambridge Üniversitesi'nin geliştirdiği teknoloji, yüzde 90 doğrulukla kalp üfürümlerini belirleyerek erken tedavi imkanı sunuyor.
Uzmanlar, küçük köpekleri rahatsız eden yaygın bir kalp rahatsızlığının yapay zeka tarafından tespit edilebileceğini keşfetti.
Mitral kapak hastalığı düzenli olarak King Charles spaniel, minyatür kaniş, Pomeranian ve chihuahua gibi ırkları etkiliyor.
ÖLÜMCÜL OLABİLİR
Kalp kapakçıklarından biri bozulduğunda ve sızdırdığında ortaya çıkıyor ve erken tedavi edilmezse ölümcül hale gelebiliyor.
Cambridge Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, orijinal olarak insanlar için tasarlanmış bir algoritmayı uyarladı ve köpeklerde hastalığın ana göstergelerinden biri olan kalp üfürümlerini otomatik olarak tespit edip derecelendirebileceğini buldu.