Köpeklerde kronik kalp rahatsızlığı: Yapay zeka, yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor

Uzmanlar, küçük köpek ırklarını etkileyen kalp hastalığının yapay zeka ile tespit edilebileceğini keşfetti. Cambridge Üniversitesi'nin geliştirdiği teknoloji, yüzde 90 doğrulukla kalp üfürümlerini belirleyerek erken tedavi imkanı sunuyor.

Köpeklerde kronik kalp rahatsızlığı: Yapay zeka, yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor - 1

Uzmanlar, küçük köpekleri rahatsız eden yaygın bir kalp rahatsızlığının yapay zeka tarafından tespit edilebileceğini keşfetti.

Mitral kapak hastalığı düzenli olarak King Charles spaniel, minyatür kaniş, Pomeranian ve chihuahua gibi ırkları etkiliyor.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Kalp kapakçıklarından biri bozulduğunda ve sızdırdığında ortaya çıkıyor ve erken tedavi edilmezse ölümcül hale gelebiliyor.

Cambridge Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, orijinal olarak insanlar için tasarlanmış bir algoritmayı uyarladı ve köpeklerde hastalığın ana göstergelerinden biri olan kalp üfürümlerini otomatik olarak tespit edip derecelendirebileceğini buldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Köpeklerde kronik kalp rahatsızlığı: Yapay zeka, yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor - 2

YÜZDE 90 DOĞRULUKLA TESPİT EDİYOR

Testler, dijital stetoskoplardan alınan ses kayıtlarını analiz ederek çalışan yapay zeka modelinin, uzman kardiyologlara benzer şekilde kalp üfürümlerini yüzde 90 doğrulukla tespit ettiğini gösterdi.

Ekip, teknolojilerinin veterinerler için uygun fiyatlı ve etkili bir tarama aracı sunabileceğini ve erken teşhis ve zamanında ilaç tedavisi yaşamlarını uzatabileceğinden köpeklerin yaşam kalitesini artırabileceğini söyledi.

Köpeklerde kronik kalp rahatsızlığı: Yapay zeka, yüzde 90 doğrulukla tespit ediyor - 3

Çalışmanın yazarı Dr. Andrew McDonald, "İnsanlarda kalp hastalığı büyük bir sağlık sorunudur, ancak köpeklerde daha da büyük bir sorundur. Küçük köpek ırklarının çoğunda yaşlandıklarında kalp hastalıkları olacaktır, ancak açıkçası köpekler insanlarla aynı şekilde iletişim kuramazlar, bu nedenle kalp hastalığını yeterince erken tespit etmek veterinerlerine bağlıdır, böylece tedavi edilebilir." diye konuştu.

30 KÖPEKTEN BİRİNDE BULUNUYOR

Bir veteriner tarafından görülen yaklaşık 30 köpekten birinde kalp üfürümü vardır, ancak prevalans küçük ırklarda ve yaşlı köpeklerde daha yüksektir.

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