Korku filmleri vücuda faydalı mı? İşte bilimin cevabı

KORKUNUN ''TAMAMLANMAMIŞ EVRİMİ''

Korku ve tiksinme hislerinin insanları koruduğu düşünülüyor. Ne var ki, bu anlamda insan evrimi henüz modern uygarlığa yetişebilmiş değil. Örümcek, yılan, yükseklik gibi en derin korkularımız günümüzde bizi öldürmesi çok daha olası olan trans yağlar, sigara, arabalar ve alkol gibi korkulardan oldukça uzak.