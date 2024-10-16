Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı!

Hong Kong'da deepfake teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen aşk dolandırıcılığı, erkeklerin toplamda 46 milyon dolardan fazla kaybetmesine neden oldu. Polis, 27 kişiyi dolandırıcılık gerekçesiyle tutuklarken, dolandırıcıların sahte profillerle kurbanlarına samimi sohbetler yaparak güven kazandığı ortaya çıktı.

Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı! - 1

46 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Hong Kong'da polis, deepfak teknolojisi kullanarak erkekleri dolandıran çeteye operasyon gerçekleştirdi.

Polisi, gerçekleştirilen "aşk dolandırıcılığı" olaylarında erkeklerin 46 milyon dolardan fazla kaybettiğini açıkladı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı! - 2

"TEKNOLOJİ ALANINDA EĞİTİM ALMIŞ KİŞİLER"

Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, 27 kişinin dolandırıcılık gerekçesiyle tutuklandığı duyuruldu.

Tutuklanan dolandırıcılar arasında 21'i erkek, 6'sı kadın olmak üzere toplam 27 kişinin yaşları 21 ile 34 arasında değişiyor. Polis, çoğunun dijital medya ve teknoloji alanında eğitim aldığını ve çetelerle çalışmayı seçen kişiler olduğunu belirtti.

Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı! - 3

DUYGUSAL DURUMULARI DİKKATE ALINIYOR 

Dolandırıcıların kurbanlara, sahte bir kadın profiliyle yaklaşarak samimi sohbetler ettikleri ve geleceğe dair planlar yaptıkları ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre her bir dolandırıcılık aşaması, o konuda uzmanlaşmış ekipler tarafından yürütülüyor ve kurbanların duygusal durumları dikkate alınıyor.

Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı! - 4

DEEPFAKE NEDİR?

Deepfake, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleri kullanılarak gerçekçi sahte görüntü ve sesler oluşturmayı mümkün kılıyor. Bu teknoloji, dolandırıcılık, dezenformasyon ve kişisel gizlilik ihlalleri gibi kötü niyetli amaçlarla kullanılıyor.

Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı! - 5

Önceki aylarda, Hong Kong'da deepfake teknolojisi ile gerçekleştirilen bir dolandırıcılık olayı daha yaşandı. 

Çok uluslu bir mühendislik şirketinin çalışanı, Londra'daki yöneticisinden aldığı "gizli işlem" talimatı içeren mesajı doğrulamak için yapılan video konferans sırasında deepfake kullanıldığını fark etmeden 25,6 milyon dolarlık bir havale işlemi gerçekleştirmişti. Olayın gerçeği, şirketin merkez ofisiyle iletişime geçince ortaya çıktı.

Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı! - 6

Hong Kong polisi, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için halkı bilinçlendirme çalışmalarına hız vereceklerini duyurdu.

DAHA FAZLA GÖSTER