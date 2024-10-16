Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı!

DUYGUSAL DURUMULARI DİKKATE ALINIYOR

Dolandırıcıların kurbanlara, sahte bir kadın profiliyle yaklaşarak samimi sohbetler ettikleri ve geleceğe dair planlar yaptıkları ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre her bir dolandırıcılık aşaması, o konuda uzmanlaşmış ekipler tarafından yürütülüyor ve kurbanların duygusal durumları dikkate alınıyor.