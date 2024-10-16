Korkutan teknoloji deepfake: Aşk çetesi 46 milyon dolarlık vurgun yaptı!
Hong Kong'da deepfake teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen aşk dolandırıcılığı, erkeklerin toplamda 46 milyon dolardan fazla kaybetmesine neden oldu. Polis, 27 kişiyi dolandırıcılık gerekçesiyle tutuklarken, dolandırıcıların sahte profillerle kurbanlarına samimi sohbetler yaparak güven kazandığı ortaya çıktı.
46 MİLYON DOLARLIK VURGUN
Hong Kong'da polis, deepfak teknolojisi kullanarak erkekleri dolandıran çeteye operasyon gerçekleştirdi.
Polisi, gerçekleştirilen "aşk dolandırıcılığı" olaylarında erkeklerin 46 milyon dolardan fazla kaybettiğini açıkladı.