Kripto para merkezli devlete başvuru rekoru
ntv.com.tr
2015 yılında kurulan kripto para merkezli mikro ülke Liberland, dijitalleşen dünyada en çok vatandaşlık başvurusu lan ülkelerden birisi olmuş durumda.
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1Vit Yedliçka, 2015 yılında Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında bulunan bölgenin ''tarafsız bölge'' olduğunu savunarak, 7 kilometrekarelik alanda Liberland adında devlet kurduğunu ilan etti.
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2Hiçbir devlet tarafından varlığı kabul edilmeyen kripto para merkezli Liberland, en hızlı vatandaşlık başvurusu alan "devlet"lerden birisi olmayı başardı.
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3İsteyen herkesin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlık başvurusu yapabileceği olan Liberland bugün her bir başvuruyu kabul etse, ülkenin nüfusu bir anda 600 bine çıkacak.
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4Liberland'de vergi vermek bir zorunluluk değil tercih. Vatandaşlar devlete destek olabileceklerini düşünüyorlarsa vergi veriyorlar. Vergi veren her vatandaşın da oy verme hakkı oluyor.
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5Liberland, kripto para ve Blok Zinciri’ne dayanan diğer dijital teknolojilerin modernize edilmesi, bu teknolojilerin avantajlarından faydalanılması için hayata geçirildi.
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6Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Vit Yedliçka isimli bir kişi Avrupa’da Liberland adında devlet kurduğunu ilan etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
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7Vit Yedliçka'nın devlet başkanı olduğu devletin tam adı Özgür Liberland Cumhuriyeti, resmi dili ise Çekçe. Devletin sloganının "Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver"
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8Özellikle vatandaşlık verileceği haberleri üzerine bazı Türk vatandaşlar sosyal medyada paylaştığı mesajlarla ülkenin vatandaşlığına geçmek istediğini belirtilmişti.