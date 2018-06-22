Kripto para merkezli devlete başvuru rekoru

1 Vit Yedliçka, 2015 yılında Hırvatistan'ın Zmeyavets şehri ile Sırbistan'ın Başki Monoştor şehirleri arasında bulunan bölgenin ''tarafsız bölge'' olduğunu savunarak, 7 kilometrekarelik alanda Liberland adında devlet kurduğunu ilan etti.

2 Hiçbir devlet tarafından varlığı kabul edilmeyen kripto para merkezli Liberland, en hızlı vatandaşlık başvurusu alan "devlet"lerden birisi olmayı başardı.

3 İsteyen herkesin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlık başvurusu yapabileceği olan Liberland bugün her bir başvuruyu kabul etse, ülkenin nüfusu bir anda 600 bine çıkacak.

4 Liberland'de vergi vermek bir zorunluluk değil tercih. Vatandaşlar devlete destek olabileceklerini düşünüyorlarsa vergi veriyorlar. Vergi veren her vatandaşın da oy verme hakkı oluyor.

5 Liberland, kripto para ve Blok Zinciri’ne dayanan diğer dijital teknolojilerin modernize edilmesi, bu teknolojilerin avantajlarından faydalanılması için hayata geçirildi.

6 Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan Vit Yedliçka isimli bir kişi Avrupa’da Liberland adında devlet kurduğunu ilan etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

7 Vit Yedliçka'nın devlet başkanı olduğu devletin tam adı Özgür Liberland Cumhuriyeti, resmi dili ise Çekçe. Devletin sloganının "Yaşa ve diğerlerinin yaşamasına izin ver"