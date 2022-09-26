Kripto paralar ile alabileceğiniz en dikkat çekici ürünler

ETKİNLİKLER

Oakland A, Dallas Mavericks ve Miami Dolphins gibi şirketler yalnızca Bitcoin değil, Ethereum ve Litecoin gibi alt coinler aracılığı ile de ödeme yapmanıza izin veriyor. Hatta bu konuda bazı teşvik çalışmaları ve farklı kampanyalarda mevcut.



Örneğin kripto parayla satın aldığınız spor müsabakası biletlerinde belirli oranlarda ücret indirimi yapıyorlar. Benzer bir şekilde, eğer Manhattan da oturuyorsanız, Blockparty gibi şirketler aracılığı ile konser, tiyatro ve sinema biletlerinizi kripto parayla öde seçeneğini kullanarak indirimli bir şekilde alabilirsiniz.