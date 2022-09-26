Kripto paralar ile alabileceğiniz en dikkat çekici ürünler

Bitcoin ile araba almanın kapılarını ilk açan firma Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla oldu. Tesla elektrikli otomobil satışını insanların Bitcoin'le yapabileceklerini duyurmuştu.
Fakat Tesla haricinde Avrupa'da BMW veya Mercedes alımlarında da üçüncü taraf siteler üzerinden Bitcoin yoluyla araç alınabilmekte. Bitcoin üzerinden araba alım satımının bir dönem sonra tüm Avrupa'ya yayılacağı konuşulmakta...
Bitcoin ile pek çok ürün satın alınabileceğini belki duymuştunuz fakat mobilya satın alınabileceğini biliyor muydunuz?
New York'ta oldukça popüler bir mobilya mağazası olan Fancy, Bitcoin ile mobilya alımı yapabileceğini duyurdu. Yalnızca online olarak internet sitesi üzerinden alışverişe izin veren bu firma, Bitcoin ve Bitcoin Cash seçenekleriyle müşterilerine kolaylık sağlıyor.
Yanında nakit taşımayı sevmeyenler ve artık nakit ödeme yoluyla değil de dijital varlıklarla yemek yiyip ödeme yapmak istiyenler içinde uygulamalar mevcut.
Amerika'da bir pizzacıya gittiğinizde ödemelerinizi Bitcoin ile yapamıyorsunuz fakat Lightning Pizza uygulaması sayesinde kripto paranızı Domino's Pizza'ya taşıyarak ödeme yapabiliyorsunuz.
Bir kış günü ayaklarınızı ısıtmak için nakit yolla değilde kripto paranızla çorap sipariş edebilirsiniz. MtSocks adlı bir çorap firması, Bitcoin yoluyla çorap almanıza imkan sağlıyor.
Oakland A, Dallas Mavericks ve Miami Dolphins gibi şirketler yalnızca Bitcoin değil, Ethereum ve Litecoin gibi alt coinler aracılığı ile de ödeme yapmanıza izin veriyor. Hatta bu konuda bazı teşvik çalışmaları ve farklı kampanyalarda mevcut.
Örneğin kripto parayla satın aldığınız spor müsabakası biletlerinde belirli oranlarda ücret indirimi yapıyorlar. Benzer bir şekilde, eğer Manhattan da oturuyorsanız, Blockparty gibi şirketler aracılığı ile konser, tiyatro ve sinema biletlerinizi kripto parayla öde seçeneğini kullanarak indirimli bir şekilde alabilirsiniz.
CheapAir başta olmak üzere bir kaç farklı havayolu şirketi artık Bitcoin ile ödeme kabul ediyor. Aynı şekilde Expedia gibi seyahat acenteleri de kripto para ile rezervasyon işlemleri yapmanıza izin veriyor.
Eğer Vegas’a gitmek için seyahat acentesinden yer ayırttıysanız, oldukça şanslısınız. Çünkü burada Bitcoin ATM’leri şehrin her yerinde mevcut. Golden Gate gibi otellerin de pek çoğu direkt olarak kripto para cüzdanınızdan ödeme yapmanıza olanak sağlıyor.
2014 yılında New York’ta bulunan King’s College, eğitim ücretleri karşılığında Bitcoin kabul etmeye başladı. Ardından bir kaç farklı okul da buranın izinden giderek ödeme yöntemlerine kripto para seçeneğini ekledi.
Bakkt ve benzeri bir kaç uygulama sayesinde yurt dışında bulunan Starbucks şubelerinde direkt olarak Bitcon veya Bitcoin Cash kullanarak kahve satın alabilirsiniz.
Öncelikle kripto para hesabınızdan uygulamada bulunan hesabınıza aktarımı tamamlıyoruz. Ardından uygulamaya aktarılan tutarı Starbucks kartlarına dönüştürme işlemi yapabilirsiniz.