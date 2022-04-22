Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Araştırmada yatırımcılara en çok yatırım yaptıkları coinler de soruldu. İlk sırada yüzde 54 ile Bitcoin yer alıyor. Onu yüzde 34 ile Dogecoin, yüzde 30 ile Etherium ve yüzde 25 ile LiteCoin takip ediyor.