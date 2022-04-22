Kripto paraya kadınların ilgisi arttı

Haberler - NTV Haber 22.04.2022 - 22:51
Kripto paralara ilgi özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde yükseldi. Türkiye kripto para yatırımı açısından dünyada üst sıralarda yer alıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'deki kadın yatırımcıların kripto dünyasındaki oranı önceki yıllarda yüzde 10'lu seviyelerde iken, bu yıl yüzde 38'e yükseldi.
Araştırma, kadın yatırımcıların özellikle Bitcoin aldığını erkek yatırımcıların ise daha çok altcoinleri tercih ettiğini ortaya koydu.
Araştırmada yatırımcılara en çok yatırım yaptıkları coinler de soruldu. İlk sırada yüzde 54 ile Bitcoin yer alıyor. Onu yüzde 34 ile Dogecoin, yüzde 30 ile Etherium ve yüzde 25 ile LiteCoin takip ediyor.
Yatırımcılar kripto para piyasalarındaki fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. Günde ortalama 7 kere fiyatlardaki değişim kontrol ediliyor. 100 bin liranın üzerinde değere sahip kripto parası olanlar ise ortalama 11 defa bakıyor.
Öte yandan Türkiye'deki kripto para yatırımcı yaşı 30.1, kripto paraları elde tutma süresi 15,3 ay.
atırımcıların yüzde 62'si kripto paralara güvenirken, yüzde 31'lik kesim nötr, yüzde 7'lik kesim ise olumsuz görüşte.