Kuantum Kıyameti geliyor: Uzmanlar tarih verdi

KUANTUM BİLGİSAYARLARI VE GELENEKSEL BİLGİSAYARLAR ARASINDAKİ FARK NE?

Geleneksel bilgisayarlar, "0"ı veya "1"i temsil eden elektronik veya optik darbeler kullanırken, kuantum makineleri, "0, "1", veya hem "1" hem de "0" olarak ayarlanabilen bir ışık parçacığı olan bir fotonları kullanıyor.

Yani bir kuantum bilgisayarı tüm olası çözümleri tek bir yerde kodlayabiliyor. Ardından, bu çözümler daha sonra doğru kombinasyonu ortaya çıkarmak için birbirini iptal ediyor.