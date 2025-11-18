Küresel çapta Cloudflare çöküşü: X'e ve diğer sitelere neden girilemiyor?
18.11.2025 15:37
Son Güncelleme: 18.11.2025 16:20
Çağla Üren
Kullanıcılar X platformu da dahil olmak üzere bir dizi web sitesine girişte sorun yaşıyor. Küresel çaplı sorunun nedeni ise CloudFlare firmasında yaşanan bir hata. Firma saat 16 da sorunu tanımladığını duyurdu.
X'e neden girilemiyor?
Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), film inceleme sitesi Letterboxd ve diğer bazı internet sitelerini ziyaret edenler, salı günü öğle saatlerinde Cloudflare ile ilgili bir hata mesajı aldı. Uygulamalarda ise içeriklerin yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığı görüldü. İnternet sitelerinde Cloudflare'in içeriğin görüntülenememesine neden olduğunu belirten bir hata mesajı yer alıyor.
Firma, saat 16 gibi açıklama yaparak sorunu tanımladığını ve düzeltmelere başladığını bildirdi. Firmanın açıklamasında, " Cloudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasını sağlayan değişiklikler yaptık. Access ve WARP kullanıcıları için hata seviyeleri, olay öncesi oranlarına geri döndü.
Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik." denildi.
Diğer hizmetleri geri yüklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Cloudlfare nedir?
Cloudflare, Inc. içerik dağıtım ağı, DDoS koruması, internet güvenliği ve alan adı sunucusu hizmetleri sağlayan ABD merkezli bir teknoloji firması. Ulusal çapta site güvenliğini sağlama amacıyla hizmetleri yaygın kullanılan Cloudflare, alan adlarını IP adresine çevirir. Akıllı yönlendirme algoritmaları kullanarak trafiği en hızlı ağ yollarından geçirir. Bu sayede kullanıcıların en yakın sunucudan içerik almasını sağlar.
Salı günkü çöküş sırasında kullanıcılar, ziyaret ettikleri web sitelerinde "Cloudflare ağında dahili bir sunucu hatası" olduğunu belirten bir mesaj aldı. Mesajda "Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin" deniyor. Bazı web siteleri kısa süreliğine açılıp sonra tekrar kapanıyor.
Türkiye saatiyle 15.30 itibarıyla sorunun düzeldiği öne sürülüyor, ancak kullanıcı şikayetleri devam ediyor.
Firma açıklama yaptı
Şirketin son güncellemesinde, "Cloudflare, birden fazla müşteriyi etkileyebilecek bir sorunun farkında ve araştırıyor" ifadeleri yer aldı:
"Daha fazla bilgi edinildikçe daha fazla ayrıntı paylaşılacak."
İnternet çöküşünü kaydeden siteler de çöktü
İnternet siteleri ve uygulamalardaki kesintileri raporlayan Down Detector sitesi de aynı teknik sorunlardan etkilenerek çöktü. Kullanıcılar, X'e erişim sorunu yaşadıklarını bildirmek için girdiği sitede aynı sorunla karşılaştı. Benzer şekilde küresel çapta internet kesintilerini ve sansürlerini gözlemleyen NetBlocks sitesine de girilemedi.
Teknoloji sektöründeki tekelleşme düşündürüyor
Geçen ay Amazon Web Services (AWS) yaşanan benzer bir teknik sorun nedeniyle de görünüşte bağlantısız çok sayıda web sitesi erişime kapanmıştı. Geçen yıl siber güvenlik firması CrowdStrike'ın da yanlış bir güncelleme yapması nedeniyle dünya çapında Microsoft tabanlı binlerce cihaz mavi ekran vermişti. Bu yaşananlar, son yıllarda teknoloji sektöründeki tekelleşmeye yönelik artan endişe ve eleştirilere bir yenisini ekliyor.