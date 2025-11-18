Küresel çapta Cloudflare çöküşü: X'e ve diğer sitelere neden girilemiyor?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), film inceleme sitesi Letterboxd ve diğer bazı internet sitelerini ziyaret edenler, salı günü öğle saatlerinde Cloudflare ile ilgili bir hata mesajı aldı. Uygulamalarda ise içeriklerin yenilenmediği ve paylaşım yapılamadığı görüldü. İnternet sitelerinde Cloudflare'in içeriğin görüntülenememesine neden olduğunu belirten bir hata mesajı yer alıyor.

Firma, saat 16 gibi açıklama yaparak sorunu tanımladığını ve düzeltmelere başladığını bildirdi. Firmanın açıklamasında, " Cloudflare Access ve WARP'ın kurtarılmasını sağlayan değişiklikler yaptık. Access ve WARP kullanıcıları için hata seviyeleri, olay öncesi oranlarına geri döndü.

Londra'da WARP erişimini yeniden etkinleştirdik." denildi.

Diğer hizmetleri geri yüklemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.