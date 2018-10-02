'Kurukafa ölüm yıldızı' geri geliyor

1 BBC'de yer alan habere göre, gökcismi, üç yıl önce 31 Ekim'deki Cadılar Bayramı'nda Dünya'ya 482 bin kilometre (Ay'la Dünya arasındaki mesafenin 1.3 katı) yaklaşarak korku yaratmış ve "Cadılar Bayramı ölüm kuyruklu yıldızı" olarak anılmaya başlanmıştı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın 'Büyük Balkabağı" dediği ancak resmi adı TB145 olan gökcismi, üç yıl önce Güneş'e çok yakın geçtiği için çıplak gözle görülememişti.

2 TB145 bu kez 11 Kasım'da Dünya'ya teğet geçerken teleskopla görülebilecek. Amerikan Uzay Derneği, 500 metre çapındaki 'ölüm yıldızını' "Dünya için tehlike riski taşıyan bir asteroit" olarak niteliyor. Ancak gökbilimciler, yörüngesine bakarak TB145'in yakın bir gelecekte Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını söylüyor.

3 Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

4 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil. Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

5 En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

6 Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.