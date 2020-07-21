Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek

Yeni bir çalışmaya göre iklim değişikliği nedeniyle kutup ayıları yüzyılın sonunda yok olabilir. Kutup ayılarının sonunu getirecek şey ise artan sıcaklıklar nedeniyle besin alanlarının tükenmesi ve beraberinde gelen açlık.

ntv.com.tr 21.07.2020 - 08:07

Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 1
Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerine yönelik araştırmalar devam ediyor.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 2
Yayımlanan yeni bir çalışma iklim değişikliğinin yaratacağı sorunların kutup ayılarının yaşamlarına olan etkisi irdelendi.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 3
Nature Climate Change dergisinde yayımlanan araştırmaya göre kutup ayıları yüzyılın sonuna kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 4
Beyaz renkleriyle bilinen ve avlanarak beslenen kutup ayılarını ölüme götüren sebep ise açlık olacak.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 5
İklim değişikliği nedeniyle kutuplar hızlı bir şekilde eriyor. Bu da deniz üzerindeki buz tabakasının incelmesine neden oluyor.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 6
Kutup ayıları buzları kırarak fok balıklarını avlıyor ancak üzerinde durabileceği buz tabakasına ihtiyaç duyuyor.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 7
İnce buz tabakaları bu süreci zorlaştırırken, hayvanların avlanma alanları daralıyor.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 8
Şimdiye kadar tespit edilen 13 kutup ayısı türünün 12'sinde nüfus 80 yıl öncesine göre azaldı.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 9
Araştırmadaki modellemeye göre hava sıcaklıklarının endüstri öncesi döneme göre 3.3 santigrat değiştiği varsayılıyor.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 10
Dünya liderlerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede için imzaladığı Paris Anlaşmasına göre bu artışın 2 derecede tutulması hedefleniyor.
Kutup ayıları 22. yüzyılı göremeyecek - 11
Öte yandan bilim insanlarına göre artış 2.4 santigrat derece olsa bile kutup ayılarının yokoluşu sadece yavaşlamış olacak.

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