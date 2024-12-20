Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı

Arkeologlar, Kuveyt'in Bahra 1 bölgesinde 7 bin yıl öncesine ait, uzun kafatası, eğik gözler ve düz burun gibi modern uzaylı tasvirlerine benzeyen kil heykeller ortaya çıkardı. Bu bulgu, Arap Yaramadası'ndaki en eski yerleşim yerlerinden birinin kökenine ve evrimine ışık tutuyor.