Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı

Kuveyt'te 7 bin yıllık "uzaylı benzeri" heykeller bulundu. Bahra 1'de keşfedilen eserler, Arap Yarımadası'ndaki en eski seramik üretim ve ticaret ağlarına ışık tutuyor.

Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı - 1

Arkeologlar, Kuveyt'in Bahra 1 bölgesinde 7 bin  yıl öncesine ait, uzun kafatası, eğik gözler ve düz burun gibi modern uzaylı tasvirlerine benzeyen kil heykeller ortaya çıkardı. Bu bulgu, Arap Yaramadası'ndaki en eski yerleşim yerlerinden birinin kökenine ve evrimine ışık tutuyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı - 2

Bahra 1, 2009'dan bu yana Taş Devri toplumlarına ilişkin araştırmaların odak noktalarından biri olmuştur. Son kazılarda, Mezopotamya'dan Anadolu ve Arap Yaramadası'na kadar geniş bir alana yayılan Ubeyd kültürüne ait önemli bulgular elde edildi.

Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı - 3

UBEYD KÜLTÜRÜ

Son kazılarda ortaya çıkarılan küçük, ince işçilikle yapılmış kil heykeller, Ubeyd kültürüne ait karakteristik özellikler taşıyor. Daha önce Mezopotamya'da benzerlerine rastlanan bu heykeller, Bahra 1 bölgesinde ilk kez keşfedildi. Varşova Üniversitesi arkeologları, bu bulgunun bölge tarihine dair önemli soruları gündeme getirdiğini belirtti.

Arkeolog Piotr Bieliński, “Bu figürler, antik toplumların sembolik ve ritüelistik değerleri hakkında yeni soruları gündeme getiriyor” dedi.

Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı - 4

SERAMİK ÜRETİMİ VE TİCARET AĞLARI 

Kazılarda, Mezopotamya'dan ithal edilen Ubeyd seramikleri ile yerel olarak üretilen "Kaba Kırmızı Seramik" adlı seramiklere rastlandı. Yerel seramiklerin, Bahra 1 bölgesinde üretildiğine dair kanıtlar bulundu. Pekiştirilmemiş kil kaplar, bu alanın bölgedeki en eski seramik üretim merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor.

Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı - 5

FLORA VE ÇEVRESEL TARİHÇE 

Seramiklerin kilinde bulunan organik kalıntılar, Arap Yaramadası'ndaki bitki çeşitliliğine dair önemli bilgiler sunuyor. Yerel seramiklerde yabani bitkilerin, ithal seramiklerde ise arpa ve buğday gibi ekili bitki kalıntıları bulundu. Arkeolog Roman Hovsepyan, bu bulguların M.Ö. 6. binyılda bölgenin florasını anlamaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

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