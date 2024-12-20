Kuveyt'te gizemli keşif: 7 bin yıllık "uzaylı" heykeller ortaya çıktı
Kuveyt'te 7 bin yıllık "uzaylı benzeri" heykeller bulundu. Bahra 1'de keşfedilen eserler, Arap Yarımadası'ndaki en eski seramik üretim ve ticaret ağlarına ışık tutuyor.
Arkeologlar, Kuveyt'in Bahra 1 bölgesinde 7 bin yıl öncesine ait, uzun kafatası, eğik gözler ve düz burun gibi modern uzaylı tasvirlerine benzeyen kil heykeller ortaya çıkardı. Bu bulgu, Arap Yaramadası'ndaki en eski yerleşim yerlerinden birinin kökenine ve evrimine ışık tutuyor.