Kuyuları çuval çuval dolduruyorlar... 500 bin yıllık gelenekte hazırlıklar başladı
18.11.2025 09:48
DHA
Yazın serinleyebilmek için kar doldurulan kuyularda hazırlıklar başladı.
Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde yaklaşık 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan bin 200 kuyudan yaklaşık 300’ü, artık yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor.
Derinliği 7 metreye ulaşan kuyular, kış aylarında tonlarca karla dolduruluyor. Yöre halkı, bu yıl da dağın eteklerinde özellikle kayalık ve gölge alanlarda biriken temiz karları çuvallarla getirip kuyulara basıyor.
Bölgede kuyuların çoğu kar kütleleriyle doldurulup, kapakları yaza kadar açılmamak üzere kapatılırken, yaz başından itibaren açılan ve bir nevi buzdolabı gibi kullanılan kuyulardaki karın kısmen erimesiyle elde edilen su, kovalarla çekilip içiliyor. Kovalarla çıkarılan kar ise tabak ve kaselerde üzerine yoğurt, pekmez, ceviz, fındık dökülerek yeniyor. İlçe halkı, yaz aylarında 35 dereceye ulaşan sıcak havada kuyulardaki kar ve buz gibi suyla serinliyor.
Kentte, hafta sonu etkili olan yağış sonrası Hacılar ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaşmasının ardından da kuyular karla doldurulmak için hazır hale getiriliyor. Bölgede yaşayanlar, tarihi kuyuların tamir ve bakımlarıyla temizliklerini yapıp kar doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede kar kuyusu bulunan ve bu kültürü yaşatmanın zor olduğunu söyleyen Mahmut Gengeç, "Kar kuyusunu temizledik, doldurmaya hazırladık. Tamir ve tadilatını yaptık. Su kaçıran yerleri de gemi tutkalı dediğimiz yapıştırıcıyla onardık. Sonrasında içinin temizliğini yaptık. Kar kuyusunu doldurmaya başlayacağız." diye konuştu.
"GELENEK AZALSA DA YAPIYORUZ"
Kar kuyularını doldurabilmek için işçi bulamadıklarını söyleyen Gengeç, "Kar kuyusu doldurma geleneği 400 yıldır var derler ama belki 500-600 yıldır olduğu tahmin ediliyor. Kesin bir tarihi yok. Zaten eskiden çeşme yoktu. Çeşmeler 70'li yıllarda geldi. 70'li yıllardan sonra kar yine kuyulara konuldu. Ondan sonra bu gelenek ve kültür yavaş yavaş azalmaya başladı ama biz yine de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"BURADAKİ KAR, SATILAN SUDAN DAHA TEMİZDİR"
Kar kuyuların sağlıklı ya da hijyenik olup olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Gengeç, "Bazıları, ‘kirlidir’ diye söylüyor ama bunun aslı yok. Doğal sulardan, daha iyidir. Buradaki kar dışarıda satılan sudan daha temizdir. Kar da yağıyor. Kar erken gelir erken doldururuz. Biz bu kuyuları ömür boyu doldurmayı düşünüyoruz ama bizden sonra gelenler yapar mı yapmaz mı? Orası da onların bileceği bir iş.” dedi.