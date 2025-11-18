Kuyuları çuval çuval dolduruyorlar... 500 bin yıllık gelenekte hazırlıklar başladı

Kar kuyuların sağlıklı ya da hijyenik olup olmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Gengeç, "Bazıları, ‘kirlidir’ diye söylüyor ama bunun aslı yok. Doğal sulardan, daha iyidir. Buradaki kar dışarıda satılan sudan daha temizdir. Kar da yağıyor. Kar erken gelir erken doldururuz. Biz bu kuyuları ömür boyu doldurmayı düşünüyoruz ama bizden sonra gelenler yapar mı yapmaz mı? Orası da onların bileceği bir iş.” dedi.