Kuzey Işıkları nasıl oluşur?

Kuzey ve Güney ışıkları genellikle yarımkürenin kutuplarına yakın yerlerde gözlemlenir.

Ancak Güneş'te olası bir patlamanın ardından jeomanyetik fırtınalardan dolayı Dünya'nın birçok yerinde gözlemlenebilmektedir.

Kuzeyde bu görüntü aurora borealis olarak bilinirken, güneyde ise aurora australis olarak adlandırılır.