Kuzey Işıkları nasıl oluşur?
Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın birçok ülkesinde hatta Türkiye'de Trabzon ve Rize'de de görülen Kuzey Işıkları, birden fazla renkleriyle gökyüzünü aydınlatmıştı. Peki Kuzey Işıkları nedir, nasıl oluşur? İşte ayrıntılar...
Kuzey ışıkları, Dünya'nın kuzey veya güney kutup bölgeleri boyunca uzanan parlak ışık şeritleridir.
Bu doğal ışık gösterileri, Güneş'teki patlamalar veya koronal kütle atımları (Güneş Rüzgarının ani olarak artmasına neden olan patlamalar) gibi güneş aktiviteleri tarafından tetiklenen manyetik fırtınalardan kaynaklanır.