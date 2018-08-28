Kuzey Kore'den gelen haber ile piyasa hacmi 225 milyar doların üzerine çıktı

1 Kuzey Kore, ülke tarihinde ilk kez blockchain (blok zinciri) ve kripto para birimleri teknolojilerine ilişkin uluslararası bir konferans düzenlemeye hazırlanıyor.

2 Kuzey Kore’nin yanında, yerel haber kaynaklarına göre İran ulusal kripto para birimi için final taslağını tamamladı. Financial Tribune’da yer alan habere göre söz konusu kripto para birimi taslağı, İran Başkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran National Cyberspace Center’da geliştirildiği belirtilirken, Supreme Cyberspace Council yetkilisi Saeed Mahdiyoun Merkez Bankası’nın taslakla ilgili son gelişmeleri Eylül ayı sonunda duyuracağını söyledi.





3 Gelişmelerin etkisiyle, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.79’luk bir artışla 6,923 dolara yükseldi.





4 En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.31 ile yalnızca Tether gerilerken, yüzde 17.15 ile en çok IOTA yükseldi. En büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 88’i yükseldi ve artış eğilimine yüzde 22.79 ile 13’üncü sıradaki Dash öncülük etti.





5 Toplam 1,890 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasadaki artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte yedi milyar dolara denk gelen yüzde 3.2’lik bir artışla 225 milyar 182 milyon dolara yükseldi.



