Kuzey Kore'nin belgelere yansımayan bilimsel çalışmaları

Stone, bir diğer büyük patlamanın yalnızca Çin'i değil, Güney Kore'yi ve hatta Japonya'yı da etkileyeceğini söylüyor: "Volkan çok az araştırıldı. Volkanın neden var olduğunu bile bilmiyoruz, çünkü birçok büyük volkanın olduğu Pasifik Ateş Çemberi'nde değil."