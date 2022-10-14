Laboratuvarda geliştirilen beyin hücreleri Pong oynadı

BEYİN HÜCRELERİ İNSANLARDAN VE FARELERDEN ALINDI

Cortical Labs ve Monash Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi ve University College London gibi üniversitelerden oluşan ekip araştırmalarında, kök hücrelerden türetilen insan hücrelerini ve fare hücrelerini kullandı.

Araştırmacılar, daha sonra onları hücre aktivitesini algılayabilen ve hücreleri uyarabilen çok elektrotlu bir kap olan “DishBrain”e koydu ve ardından hücrelere topa vurup vurmadığı konusunda geri bildirimde bulundu.