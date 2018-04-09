Lansmana sayılı gün kala iOS 12 konsepti gün ışığına çıktı
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS12'yi tanıtacağı konferansa sayılı gün kala yeni işletim sisteminin konsepti gün yüzüne çıktı.
-
1
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'dan yapacağı Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) için geri sayım başladı.
Apple'ın iOS12'yi tanıtacağı konferansa sayılı gün kala yeni işletim sisteminin konsepti gün yüzüne çıktı.
-
2
Apple'ın iPhone ve iPad'ler için geliştirdiği iOS 12’nin tanıtılmasına sayılı günler kala işletim sisteminin konsept görselleri ortaya çıktı.
Konsept görsellere bakıldığında kilit ekranıyla ilgili yenilikler göze çarpıyor.
-
3ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 12'nin testlerine geçtiğimiz ay başladı. Apple, iOS 12 ile birlikte kullanıcılarına ilginç özellikler sunmaya hazırlanıyor. İşte iOS 12 ile ilgili bilmeniz gereken her şey...
-
4
iOS 12'de Apple oldukça ilginç yeniliklere yer vermeye hazırlanıyor.
Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ve güncellemeler ile ilgili yaptığı başaılı tahminler ile adını duyuran MacRumors'ta yer alan iddiaya göre, iOS 12 ile iPhone'lar NFC bağlantısı ile kapıların kilidini de açabilecek.
-
5
Aynı habere göre, söz konusu özelliğin Apple Watch'lara da entegre edilmesi için teknoloji devi yoğun mesai harcıyor.
Bu sistem için HID Global ile ortak geliştirilen kapı terminallerinin kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.
-
6Apple, iOS 12 ile birlikte bir iPhone modeline daha verdiği desteği kesecek! Teknoloji devinden henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
-
7
iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?
Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırısa Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak.
İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
-
8
iPhone X
-
9
iPhone 8 Plus
-
10
iPhone 8
-
11
iPhone 7 Plus
-
12
iPhone 7
-
13
iPhone 6 Plus
-
14
iPhone 6
-
15
iPhone 6S Plus
-
16
iPhone 6S
-
17
Gelen bilgiler Apple desteğinin iPhone 5S'lerde çok yakında biteceğini işaret ediyor.
-
18
Aynı iddiaya göre, Apple iOS 12 ile kullanıcılara yepyeni bir kilit ekranı deneyimi yaşatacak.
iOS 10'dan beri beklenen karanlık mod özelliği iOS 12 ile kullanıma sunulacak.
-
19