League of Legends (LoL) ve Valorant'a erişim sorunu: Riot Games çöktü mü, neden açılmıyor?

Dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan League of Legends ve Valorant'ta yaşanan erişim sorunu sonrası kullanıcılar internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Dünyanın en büyük internet dağıtım ağları arasında yer alan Cloudflare'da hata olması nedeniyle Riot Games'e bağlı oyunlarda erişim sorunu yaşanıyor. Peki, League of Legends ve Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games'e ne oldu?