League of Legends (LoL) ve Valorant'a erişim sorunu: Riot Games çöktü mü, neden açılmıyor?
18.11.2025 16:59
Tuğba Öztürk
Dünyanın en popüler bilgisayar oyunları arasında yer alan League of Legends ve Valorant'ta yaşanan erişim sorunu sonrası kullanıcılar internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Dünyanın en büyük internet dağıtım ağları arasında yer alan Cloudflare'da hata olması nedeniyle Riot Games'e bağlı oyunlarda erişim sorunu yaşanıyor. Peki, League of Legends ve Valorant çöktü mü, neden açılmıyor? Riot Games'e ne oldu?
League of Legends ve Valorant çöktü mü? Sorusuna yanıt arayan oyunseverler, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Riot Games'in dünyada en yüksek oyuncu sayısına sahip oyunları arasında yer alan League of Legends ve Valorant'ta, 18 Kasım'da yaşanan bağlanma sorunu nedeniyle oyuncular hatanın neyden kaynaklandığını araştırmaya başladı. Peki, League of Legends ve Valorant çöktü mü, neden açılmıyor?
LOL VE VALORANT ÇÖKTÜ MÜ?
Masaüstü uygulama üzerinden dijital oyun platformu Riot Games'e yani League of Legends ve Valorant'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar, bağlanma sorunu nedeniyle oyuna giremiyor.
Henüz Riot Games'ten yaşanan erişim sorununa ilişkin bir açıklama yapılmadı fakat sorunun internet dağıtım ağı olan Cloudflare'dan kaynaklı olduğu öngörülüyor.
KULLANICILAR HATA RAPORU GÖNDERİYOR
Downdetector verilerine göre Riot Games'e bağlı Valorant ve League of Legends için kullanıcılar saat 15.00 itibarıyla hata raporu göndermeye başladı.
CLOUDFLARE NEDİR?
Cloudflare, internetteki en büyük dağıtım ağları arasında yer alıyor. Birçok uygulama, web uygulaması ve oyun platformu güvenliği ve performansı için Cloudflare'i kullanıyor.
Riot Games'in de Cloudflare ile anlaşması olması nedeniyle sorunun dağıtım ağı kaynaklı olduğu düşünülüyor.