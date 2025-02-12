Leonardo da Vinci'nin çizdiği gizemli tüneller 500 yıl sonra keşfedildi
Leonardo da Vinci'nin 500 yıl önce defterlerinde yer alan çizimler günümüze ışık tutuyor. Milano Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, teknoloji sayesinde Sforza Kalesi’nin altında yer alan ünlü ressamın defterine çizdiği gizemli tünelleri keşfetti. Üniveriste tarafından yapılan açıklamada keşfedilmesi gereken daha birçok gizli geçit olabileceği ifade edildi.
Kodlarla yazılmış ve kafa karıştırıcı çizimlerle dolu olan Leonardo da Vinci’nin defterleri, birbirinden ilginç gizemlerle dolup taşıyor.
Ancak bilim insanları, büyük sanatçının en merak uyandıran çizimlerinden birinin ardındaki gerçeği ortaya çıkardı.