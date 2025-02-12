Leonardo da Vinci'nin çizdiği gizemli tüneller 500 yıl sonra keşfedildi

TARAMALAR ÇİZİMLERLE UYUMLU

Bu ekip, kalenin tamamını dijital olarak taramak ve kayıt altına almak için yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, 500 yıldan uzun süredir gizli kalmış bölümleri de içeriyordu.

Lazer tarama, GPS ve yer altı radarlarıyla yapılan incelemeler sonucunda, araştırmacılar da Vinci’nin orijinal çizimlerine neredeyse birebir uyan tünelleri ortaya çıkardı.

Çalışmanın baş araştırmacısı ve Milano Politeknik Üniversitesi’nden Francesca Biolo, "Sforza Kalesi bugün geçmişe kıyasla çok daha küçük. Bu da demek oluyor ki şehrin altında keşfedilmemiş birçok kalıntı olabilir." dedi.