Leonardo da Vinci'nin İstanbul için tasarladığı proje 5 yüzyıl sonra hayata geçti

1 İtalyan filozof, mucit ve sanatçı Leonardo Da Vinci'nin Dönemin Osmanlı Padişahına önerdiği köprü projesi tabiri caizse 5 yüzyıl sonra ete kemiğe büründü.

2 Da Vinci'nin Galata için tasarladığı köprü ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) çalışanları tarafından 3 boyutlu yazıcı ile hayata geçirildi.

3 Da Vinci'nin çizimleri ve notlarını inceledikten sonra projeyi İtalyan mucitin çalışmasını birebir takip ederek hayata geçiren ekip köprünün oldukça stabil bir yapıda olduğunun altını çizdi.

4 Dönemin koşullarında oldukça radikal bir mimariye sahip olan köprü yine o dönem baz alındığında eğer inşa edilseydi dünyanın en uzun köprüsü olacaktı.

5 DA VİNCİ'NİN DEHASININ SIRRI GÖZ HASTALIĞI MI? Leonardo Da Vinci'nin üç boyutlu çizim ve perspektif yeteneği, çok yaygın olan bir göz hastalığına bağlı olabilir.

6 İddianın kaynağı JAMA Opthalmology dergisinde bu ay yayımlanan bir araştırma. Da Vinci'nin iki heykeli, iki yağlı boya tablosu ve iki çiziminini incelendiği araştırmanın bulguları, eserlerde "istikrarlı biçimde dışa doğru -10.3 derece kayma olduğunu" ve bunun da halk arasında "şaşılık" olarak da bilinen göz kayması kaynaklı olabileceğini gösteriyor.

7 Göz kayması olan insanlar genelde binoküler görüşe sahip; yani her iki gözünü de birbirinden bağımsız olarak kullanarak görme işlemini gerçekleştiriyor.

8 Bunun da kişide görüş alanı ve derinlik hissiyatının artırabileceği yorumları yapılıyor. Da Vinci'de olduğu tahmin edilen 10.3 derecelik göz kaymasının doktorlarca "orta dereceli bir kayma" olarak değerlendirildiğine dikkat çekilirken dergide "Ekzotropi'nin (dışa doğru göz kayması) varlığı, …Da Vinci'nin düz tuval üzerinde olağanüstü alan yakalama yeteneğine katkıda bulunmuş olabilir" ifadelerine yer veriliyor.

9 Da Vinci'nin durumunun "objelerin ve yüzlerin üç boyutlu kesinliğini ve dağ tablolarındaki alan derinliğinin gerilemesini tasvir etmek için" özellikle etkili olabileceği de not ediliyor.

10 Araştırmayı yapan Londra Şehir Üniversitesi'nden Profesör Christopher Tyler "Rembrandt'tan Picasso'ya birçok büyük ressamın şaşı olduğu düşünüldü ve görünüşe bakılırsa Da Vinci de onlardan biri.