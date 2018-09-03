LG'den insanı robota dönüştüren giyilebilir sistem

LG, 2017’de günlük hayatta insan vücudunun limitlerini artıracak robotlar geliştiren bir girişime yatırım yaptı. LG CLOi SuitBot, giyilebilir robotların hayat kalitesini nasıl daha iyi hale getirebileceği üzerinde çalışan SG ROBOTICS ile yapılan işbirliği sayesinde tasarlandı.

Rahat bir şekilde giyenin üstüne oturması ve doğal hareket eden eklemleri sayesinde CLOi SuitBot, yürürken, ayakta dururken ya da çalışırken belden aşağısının çok daha rahat ve doğal hareket etmesini sağlıyor. Sandalet şeklindeki ayakkabıları ve otomatik ayarlanma özelliği de kullananın rahatlıkla giyip çıkarmasını sağlarken LG CLOi SuitBot’u diğer pek çok dış iskeletten ayırıyor.