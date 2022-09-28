LinkedIn seçti: Türkiye'nin yükselişte olan 10 startup şirketi

1- papara (Finansal Hizmetler)

Tam zamanlı çalışan sayısı: 398 | Merkez ofis: İstanbul | Kuruluş yılı: 2016 | Öne çıkan yetenekler: Geliştirme Araçları, Veri Bilimi, Dijital Okuryazarlık, Veri Depolama Teknolojileri, Web Geliştirme | En yaygın iş unvanları: Yazılım Mühendisi, Müşteri Desteği, Mobil Uygulama Geliştirici, Lojistik Süpervizörü, Ürün Yöneticisi | En büyük iş alanları: Mühendislik, Müşteri Desteği, Operasyon, İş Geliştirme, Finans | Hakkında: KPMG tarafından Global Fintech100'e dahil edilen ve VISA’nın en iyi fintech girişimi olarak ödüllendirdiği Papara, kullanıcılarına döviz bozdurma işleminden alışverişe, para transferinden ödemeye kadar birçok işlem yapma imkanı ve kolaylığı sağlayan dijital bir cüzdan. MasterCard işbirliği ile sunulan Papara Card, ATM'lerden fiziksel olarak alışveriş ve işlem yapma olanağı da sunuyor.