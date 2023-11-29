Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı
Kayseri’de, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, NASA Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nda Ay'daki deprem ve sismik verileri 3 boyutlu olarak ortaya çıkardı.
BOLD Takımı Kaptanı Furkan Yalçın, projelerinin gelişmişlik açısından tek olduğunu belirterek, "Geliştirdiğimiz projede Ay'daki sismik verileri aktarıyoruz. Sismik verilerle depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketler oluştuğunu öğrenebilmelerini sağlıyoruz." dedi.