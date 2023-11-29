Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı

Kayseri’de, Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, NASA Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nda Ay'daki deprem ve sismik verileri 3 boyutlu olarak ortaya çıkardı.

Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı - 1

BOLD Takımı Kaptanı Furkan Yalçın, projelerinin gelişmişlik açısından tek olduğunu belirterek, "Geliştirdiğimiz projede Ay'daki sismik verileri aktarıyoruz. Sismik verilerle depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketler oluştuğunu öğrenebilmelerini sağlıyoruz." dedi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı - 2

Lise öğrencileri Kayseri'de ilk kez düzenlenen NASA Uluslararası Uzay Uygulamaları geliştirdikleri projeyle Ay'daki deprem ve sismik hareketleri 3 boyutlu olarak ortaya çıkarıp birinci oldu.

Öğrenciler, 'Ay deprem haritası 2.0' adını verdikleri projeleriyle NASA'nın küresel çapta düzenleyeceği yarışmada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı - 3

'AY'IN HER YERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİYORSUNUZ'

BOLD Takımı Kaptanı Furkan Yalçın, "Geliştirdiğimiz projede Ay'daki sismik verileri aktarıyoruz. Sismik verilerle depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketler oluştuğunu öğrenebilmelerini sağlıyoruz. Online olarak farklı kullanıcılarla konuşma özelliği ve Ay'daki sismik verileri görüntüleme, Ay'ın dönüş hızını ve başka verileri da aktarma şeklinde projeyi geliştirdik. Türkiye çapında aynı proje kapsamında yapılan çalışmalar oldu ama hiçbirinde bizimki gibi gelişmişlik yok" diye konuştu.

Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı - 4

'6 OKUL ARASINDA BİRİNCİ OLDULAR'

Proje danışmanı Fethi Ahmet Öner, "Okulumuz Kayseri'de ilk defa düzenlenen yarışmada 6 farklı okul arasından birinci oldu. Öğrencilerimiz bu birincilikle de ülkemizi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. Bilgisayar ve yazılım programları ile 3 boyutlu bir görüntü ortaya çıkardılar. Öğrencilerimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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