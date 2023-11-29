Liseliler Ay'daki deprem verilerini 3 boyutlu ortaya çıkardı

'AY'IN HER YERİNİ GÖRÜNTÜLEYEBİLİYORSUNUZ'

BOLD Takımı Kaptanı Furkan Yalçın, "Geliştirdiğimiz projede Ay'daki sismik verileri aktarıyoruz. Sismik verilerle depremlerin nasıl oluştuğunu ve Ay'ın hangi bölgelerinde sismik hareketler oluştuğunu öğrenebilmelerini sağlıyoruz. Online olarak farklı kullanıcılarla konuşma özelliği ve Ay'daki sismik verileri görüntüleme, Ay'ın dönüş hızını ve başka verileri da aktarma şeklinde projeyi geliştirdik. Türkiye çapında aynı proje kapsamında yapılan çalışmalar oldu ama hiçbirinde bizimki gibi gelişmişlik yok" diye konuştu.

