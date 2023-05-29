Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı

6) Need for Speed Unbound | 359,99 TL (-70%)

Ana karakterimiz bir modifiye dükkanında çalışıyor ve soyulan mağazayı tekrar ayağa kaldırmak için yarışlara girmeye başlıyor. İçin işinde dost olan düşmanlar, düşman olan dostlar ve elbette ki yeni taze yüzle var ve hikaye kısa sürede hızlı bir maceraya dönüşüyor.