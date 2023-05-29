Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı

Her hafta Steam tarafından düzenli olarak derlenen en çok satan oyunlar listesi açıklandı. Steam Türkiye'de 13-23 Mayıs tarihleri aralığında en çok satanlar belli oldu. Peki Steam Türkiye'de en çok hangi oyunlar sattı?

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 1

Popüler dijital oyun satın alma platformu Steam, 13-23 Mayıs tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 2

10) Days Gone | 329,00 TL

Küresel bir salgının başlamasından iki yıl sonra kıyamet sonrası Oregon'da geçen oyunda eski kanun kaçağı Deacon St. John, karısı Sarah'nın hala hayatta olma olasılığını keşfeder ve bu da Deacon'ı onu bulmak için bir arayışa sokar. Days Gone listeye 10. sıradan giriş yaptı.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 3

9) Team Fortress 2 | Oynaması Ücretsiz

Team Fortress 2 oyunu, çok oyunculu ve birinci şahıs nişancı video oyunudur. İki takım arasında geçen oyunda Reliable Excavation & Demolition (RED) ve Builders League United (BLU) birbirleriyle mücadele eder. RED bir yıkım şirketiyken BLU ise bir inşaat şirketidir.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 4

8) Need for Speed Heat | 499,99 TL

NFS Heat, Amerika'nın Florida eyaletinde ilham alınarak oluşturulan kurgusal şehir Palm City'de hayat buluyor. Ve yasal olarak kabul görmeyen sokak yarışları ve yarışçıları var hikayenin merkezinde yer alıyor. 

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 5

7) PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz

 PUBG, 100'e yakın oyuncunun büyük ölçekli bir haritada birbirlerini yok ederek hayatta kalmaya çalıştıkları bir battle royale oyunudur. Oyuncular oyuna tek başına, 2 ya da 4 kişilik takımlar halinde veya 4 kişilik takımlara karşı tek başına girebilir.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 6

6) Need for Speed Unbound | 359,99 TL (-70%)

Ana karakterimiz bir modifiye dükkanında çalışıyor ve soyulan mağazayı tekrar ayağa kaldırmak için yarışlara girmeye başlıyor. İçin işinde dost olan düşmanlar, düşman olan dostlar ve elbette ki yeni taze yüzle var ve hikaye kısa sürede hızlı bir maceraya dönüşüyor.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 7

5) Euro Truck Simulator 2 | 149,00 TL

Euro Truck Simulator 2, Başlangıçta kiralık olarak çalışan oyunseverlerin kendi taşıma şirketlerini kurması ve tırlar ile uzun yolculuklar yapmasına olanak sağlayan tır simulasyonudur.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 8

4) Rust | 308,00 TL

Rust'ta amaç hayatta kalmaktır. Oyunda bulunan malzemelerle el işçiliği yapıp ve hayvanlardan yararlanıp yiyecek yiyerek hayatta kalınabilir. Oyunda ölmemekten emin olmak için oyuncu kendi istatistiklerini izleyebilir.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 9

3) FIFA 23 | 209,99 TL (-70%)

FIFA 23, Steam'de ilk defa indirim yapılmasının ardından en çok satan oyunlar listesinde üçüncü sırada yer aldı.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 10

2) The Outlast Trials | 280,00 TL

18 Mayıs'ta piyasaya sürülen The Outlast Trials, Red Barrels tarafından geliştirilen ve yayımlanan çok oyunculu, birinci şahıs bakış açılı psikolojik korku ve hayatta kalma esaslı korku türündeki video oyunudur. Outlast serisinin üçüncü oyunudur ve ilk iki oyunun öncesinde gizemli bir Soğuk Savaş deneyinde yaşanan test deneklerine yer vermektedir.

Listede bir numara Counter Strike! Steam Türkiye'de en çok satan oyunlar açıklandı - 11

1) Counter-Strike: Global Offensive | Oynaması Ücretsiz

Dünyaca ünlü fps oyunu Counter Strike:Global offensive, Teröristler ve Anti-Teröristler adlı takımların birbirlerini yok etmeleriyle ve aynı zamanda ayrı hedefleri tamamlamakla görevlidir.

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