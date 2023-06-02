Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak!

Modern oyunlarda olduğu gibi Unreal Ungine 5 motoruyla grafik özellikleri iyileştirilen Lords of the Fallen'ın sistem gereksinimleri açıklandı.
Lords of the Fallen, orjinal oyunun beş katından daha büyük, birbiriyle bağlantılı alemlerden oluşan muazzam bir evrende geçen bütünüyle yeni bir macera rol yapma oyunu. Adyr'e karşı mücadelede iki paralel dünya arasında yolculuk yaparken, canlılar aleminde müthiş mücadelelere gir, ölüler aleminin kabuslu kasvetinde eşi benzeri görülmemiş bir dehşetle yüzleş.
PlayStation 5, Xbox ve PC platformlarına 13 Ekim 2023'te çıkış yapacak olan Lords of the Fallen, şu anda PlayStation, Steam, Xbox ve Epic Games üzerinden 799 TL'ye ön siparişe açılmış durumda.
Lords of the Fallen'in sistem gereksinimleri;
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