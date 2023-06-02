Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak!

Lords of the Fallen, orjinal oyunun beş katından daha büyük, birbiriyle bağlantılı alemlerden oluşan muazzam bir evrende geçen bütünüyle yeni bir macera rol yapma oyunu. Adyr'e karşı mücadelede iki paralel dünya arasında yolculuk yaparken, canlılar aleminde müthiş mücadelelere gir, ölüler aleminin kabuslu kasvetinde eşi benzeri görülmemiş bir dehşetle yüzleş.