Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak!

Unreal Engine 5 ile grafikleri yükseltilen oyunun sistem gereksinimleri oyunseverler tarafından merak ediliyordu. Lords of the Fallen'in sistem gereksinimleri duyuruldu.

Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 1

Modern oyunlarda olduğu gibi Unreal Ungine 5 motoruyla grafik özellikleri iyileştirilen Lords of the Fallen'ın sistem gereksinimleri açıklandı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 2

Lords of the Fallen, orjinal oyunun beş katından daha büyük, birbiriyle bağlantılı alemlerden oluşan muazzam bir evrende geçen bütünüyle yeni bir macera rol yapma oyunu. Adyr'e karşı mücadelede iki paralel dünya arasında yolculuk yaparken, canlılar aleminde müthiş mücadelelere gir, ölüler aleminin kabuslu kasvetinde eşi benzeri görülmemiş bir dehşetle yüzleş.

Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 3

PlayStation 5, Xbox ve PC platformlarına 13 Ekim 2023'te çıkış yapacak olan Lords of the Fallen, şu anda PlayStation, Steam, Xbox ve Epic Games üzerinden 799 TL'ye ön siparişe açılmış durumda.

Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 4

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Lords of the Fallen'in sistem gereksinimleri;

Minimum:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: 6GB VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: 720p Düşük kalite ayarları | SSD (Öneriliyor) | HDD (Destekleniyor)


Önerilen:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64bit
  • İşlemci: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: 8GB VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: 1080p Yüksek kalite ayarları | SSD gerekiyor
Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 5
Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 6
Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 7
Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 8
Lords of the Fallen sistem gereksinimleri açıklandı: Sistemler kasacak! - 9
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