Lüks mücevher mağazası Graff'a siber saldırı: Zengin ve ünlülerin bilgileri ele geçirildi

BITCOIN VE MÜCEVHERLE ÖDEME İSTEYEBİLİRLER

İngiliz askeri istihbaratında eski bir albay olan Philip Ingram, "Müşteri veri tabanının profili göz önüne alındığında, kesinlikle çok büyük veri sızıntısı. Bu durum, en üst düzeyde uluslararası kanun yaptırımını çetenin üzerine yıkacak” diye konuştu.

Uzmanlar, şantajcıların Bitcoin gibi izlenemez bir siber para biriminde veya hatta mücevherlerle ödeme talep edeceğine inandıklarını söyledi.