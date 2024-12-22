Magnezyum takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu?
Son dönemlerde kullanımı oldukça yaygın hale gelen vitamin ve mineral takviyelerinin, eklem ağrılarından yorgunluğa kadar pek çok sağlık problemine iyi geldiği biliniyor. Özellikle magnezyum tabletlerine olan ilgi gün geçtikçe artarken; bilim insanları, vücudun enerji seviyelerini yükseltmesiyle ön plana çıkan magnezyum mineralinin, ruhsal bozukluklar ve kalp hastalıkları riskini azalttığını da vurguladı.
Magnezyum, vücutta 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesine katkıda bulunan hayati bir mineraldir. Kas fonksiyonları, sinir sistemi sağlığı, kemik gücü ve enerji üretimi gibi birçok önemli süreçte rol oynar.
Magnezyum eksikliği; kas kramplarına ve spazmlara yol açabilir. 2017 yılında American College of Sports Medicine tarafından yürütülen bir araştırmada, düzenli olarak magnezyum takviyesi almanın, sporcularda kas krampı riskini azalttığı keşfedildi.