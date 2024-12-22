Magnezyum takviyeleri gerçekten işe yarıyor mu?

Magnezyum, sinir hücrelerinin iletişimi için de önemli bir mineraldir. Sinir hücrelerinde iyon dengesi sağlamak, sinir iletimini düzenlemek ve beyin fonksiyonlarını desteklemek için magnezyuma ihtiyaç vardır. University of Vermont liderliğinde yapılan bir çalışmada, magnezyum seviyelerinin düşük olmasının, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları, magnezyum alımının anksiyete ve depresyon belirtilerini hafiflettiğini belirledi.