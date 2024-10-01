Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun!
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki astronotu kurtarmak için SpaceX tarafından yürütülen görev sırasında beklenmedik bir arıza yaşandı. Arızanın ardından Falcon 9 roketinin kullanımı geçici olarak durduruldu. Starliner aracıyla uzaya giden ve mahsur kalan astronotlar Barry Wilmore ve Suni Williams planlanan görev sonucunda şubat ayında Dünya'ya geri dönecek.
MAHSUR KALAN ASTRONOTLARI GETİRECEK
Cumartesi günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılan Crew Dragon uzay aracı, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams'ın mahsur kaldıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.
Astronotları uzaya götüren Boeing'in Starliner aracı, bu ayın başlarında arızalanarak Dünya'ya mürettebatsız dönmek zorunda kalmıştı.