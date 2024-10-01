Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun!

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan iki astronotu kurtarmak için SpaceX tarafından yürütülen görev sırasında beklenmedik bir arıza yaşandı. Arızanın ardından Falcon 9 roketinin kullanımı geçici olarak durduruldu. Starliner aracıyla uzaya giden ve mahsur kalan astronotlar Barry Wilmore ve Suni Williams planlanan görev sonucunda şubat ayında Dünya'ya geri dönecek.

Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun! - 1

MAHSUR KALAN ASTRONOTLARI GETİRECEK

Cumartesi günü Florida'daki Cape Canaveral Uzay Merkezi'nden fırlatılan Crew Dragon uzay aracı, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams'ın  mahsur kaldıkları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Astronotları uzaya götüren Boeing'in Starliner aracı, bu ayın başlarında arızalanarak Dünya'ya mürettebatsız dönmek zorunda kalmıştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun! - 2

DÜNYA'YA DÖNÜŞTE BEKLENMEDİK SORUN

SpaceX, Falcon 9 roketinin Crew Dragon'u yörüngeye gönderdikten sonra Dünya'ya dönüş sırasında bir sorunla karşılaştığını açıkladı.

Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun! - 3

"YÖRÜNGE DIŞI YANMA YAŞADI"

Şirket, fırlatmanın ardından X'te yaptığı paylaşımda, "Bugün Crew-9'un başarılı fırlatılışının ardından Falcon 9'un ikinci aşaması planlandığı gibi okyanusa atıldı ancak beklenmedik bir yörünge dışı yanma yaşadı." ifadelerine yer verdi.

Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun! - 4

Dragon kapsülü ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi ve şubat ayında astronotları Dünya'ya geri getirmesi bekleniyor.

Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun! - 5

BU YIL 90 KEZ FIRLATILDI

Bu yılki Falcon 9 fırlatması 90. kez gerçekleşti ve SpaceX, 2024'te şimdiye kadar 96 yörüngesel fırlatma gerçekleştirdi.

Bir sonraki Falcon 9 fırlatmasının pazar günü gerçekleşmesi ve Starlink uydularını uzaya göndermesi planlanıyordu ancak sorun çözülene kadar görev askıya alındı.

Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun! - 6

MÜRETTEBATSIZ GERİ DÖNÜŞ

6 Haziran'da ISS'e gönderilen Starliner, helyum iticilerinde sorun yaşadı ve astronot Williams ile Wilmore'un uzayda kalacağı süre uzadı.

Ajans sonunda kapsülü mürettebatsız olarak indirmeye karar verdi ve bu da 7 Eylül'de gerçekleşti.

NASA, ardından ISS'te mahsur kalan astronotların Şubat 2025'te Dünya'ya Crew-9 misyonuyla dönüş yapacağını duyurmuştu.

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