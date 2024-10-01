Mahsur kalan astronotları kurtarma operasyonu: SpaceX görevinde beklenmedik sorun!

BU YIL 90 KEZ FIRLATILDI

Bu yılki Falcon 9 fırlatması 90. kez gerçekleşti ve SpaceX, 2024'te şimdiye kadar 96 yörüngesel fırlatma gerçekleştirdi.

Bir sonraki Falcon 9 fırlatmasının pazar günü gerçekleşmesi ve Starlink uydularını uzaya göndermesi planlanıyordu ancak sorun çözülene kadar görev askıya alındı.