Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu!

O dönemde Boeing sektörde güçlü bir üne kavuşmuştu, SpaceX ise ticari uzay yarışına yeni katılıyordu.

Ancak aradan geçen yıllarda SpaceX değerli bir rakip olduğunu kanıtladı. Elon Musk'ın 200 milyar dolarlık şirketi, ISS'ye dokuz mürettebatlı görev fırlattı, Boeing ise henüz ilk görevi için sertifika alamadı.