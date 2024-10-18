Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu!

NASA, Starliner uzay aracında meydana gelen arızalar nedeniyle Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurduğunu açıkladı. Ajans önümüzdeki yıllarda, uzay görevlerinde Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in öncü olacağını duyurdu.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 1

NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 'nda mahsur kalmasına neden olan arızalı Starliner nedeniyle Boeing'in tüm uzay görevlerini askıya aldığını duyurdu. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 2

NASA, 2025'teki fırlatmalara Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in öncü olacağını ve Boeing'i programın tamamen dışında bırakacağını açıkladı.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 3

Uzay Ajansı, Starliner ile ilgili sorunların nedenlerini daha iyi anlayabilmek için bu kararı aldığını belirtti.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 4

GELECEKTEKİ GÖREVLER BELİRSİZ

NASA’nın açıklamasında, "Starliner'ın bir sonraki uçuşunun zamanlaması ve konfigürasyonu, Boeing'in sistem sertifikasyonunu daha iyi anlamamızın ardından belirlenecektir" denildi.

Starliner’ın mürettebatlı ilk test uçuşunun başarısız olması, uzay aracının gelecekteki görevleri hakkında belirsizlik yarattı.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 5

Öte yandan ISS'de bulunan astronotlar Sunita Williams ve Barry Wilmore'u Dünya'ya getirmek için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX görevlendirildi.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 6

UZAY SAVAŞLARI

NASA, 2014 yılında Uzay Ajansı'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında Boeing ve SpaceX ile 4,3 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladı.  Bu sözleşmeler, ISS'ye mürettebat ve kargo taşıyacak uzay araçları geliştirme görevini içeriyordu.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 7

O dönemde Boeing sektörde güçlü bir üne kavuşmuştu, SpaceX ise ticari uzay yarışına yeni katılıyordu. 

Ancak aradan geçen yıllarda SpaceX değerli bir rakip olduğunu kanıtladı. Elon Musk'ın 200 milyar dolarlık şirketi, ISS'ye dokuz mürettebatlı görev fırlattı, Boeing ise henüz ilk görevi için sertifika alamadı. 

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 8

NE OLMUŞTU?

Boeing, iki ertelemenin ardından haziranın ilk haftasında iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu! - 9

Astronotların Starliner ile geri dönmesi seçeneği değerlendirildi ancak NASA en sonunda bunun yüksek riskler taşıdığına ve ölümlerine yol açabileceğine karar verdi .

Williams, evdeki ailelerini özlediklerini ve uzayda geçirdikleri süre boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını dile getirdi. Uzayda sekiz ay geçirecek olan astronotların, Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.

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