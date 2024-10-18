Mahsur kalan astronotların faturası ağır oldu: NASA Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurdu!
NASA, Starliner uzay aracında meydana gelen arızalar nedeniyle Boeing'in tüm uzay görevlerini durdurduğunu açıkladı. Ajans önümüzdeki yıllarda, uzay görevlerinde Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in öncü olacağını duyurdu.
NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) iki astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) 'nda mahsur kalmasına neden olan arızalı Starliner nedeniyle Boeing'in tüm uzay görevlerini askıya aldığını duyurdu.