Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız!

Boeing'in Starliner uzay aracı ile 6 Haziran'da uzaya giden iki NASA astronotu, 3 aydan fazla süredir uzayda mahsur. Starliner uzay aracı, geçtiğimiz hafta dünyaya başarılı bir iniş gerçekleştirdi ancak İki astronotun, Şubat 2025'te SpaceX'e ait Dragon kapsülüyle dönecekleri açıklandı. İlk kez basın toplantısı düzenleyen NASA astronotları, uzay yolculukları hakkında konuştu.

Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 1

Boeing'in Starliner uzay aracı, 6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yaklaşırken helyum sızıntıları ve reaksiyon kontrol iticilerinde eknik sorunlarla karşılaştı. Bu durum, astronotların 8 gün olarak planlanan sürelerinin çok üzerinde bir zaman dilimini uzayda geçirmelerine neden oldu.

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Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 2

İLK BASIN TOPLANTISI

NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams,  6 Haziran'da Boeing'in Starliner uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştılar ve o tarihten  bu yana orada mahsur kaldılar.

Cuma günü ilk kez basın toplantısı yapan ikili yaşadıkları deneyimleri anlattı.

Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 3

AİLE ÖZLEMİ

Uzun süreli uzay yolculuğu, astronotlar ve aileleri için zorlu geçti. Wilmore, dönüşün gecikmesi nedeniyle en küçük kızının lise son sınıfını kaçıracağını ve büyük kızının üniversiteye dönmeden önce yaz tatili geçiremediklerini söyledi.

Sunita Williams ise kocasını ve köpeklerini özlediğini ancak uzaydan Dünya'yı izleyebilmenin huzur verici olduğunu belirtti.

Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 4

"EKLEM AĞRILARIM AZALDI"

Williams ve Wilmore, tüm zorluklara rağmen uzayda geçirdikleri ek süre için "minnettar" olduklarını belirttiler.

Williams, Boeing Starliner'ın haziran ayında Dünya'ya dönüşünden sonra, SpaceX Dragon kapsülünü tanıma fırsatı buldukları için mutlu olduğunu ifade etti.

Wilmore ise sıfır yerçekiminde kemiklerde herhangi bir baskı olmadığını ve bu durumun eklem ağrılarını azalttığını söyledi.

Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 5

"OLUMLU BİR DENEYİM"

Williams ve Wilmore, NASA ve Boeing’e karşı herhangi bir kötü niyet hissetmediklerini ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiklerini ifade etti. Williams, "Burada arkadaşlarımızla birlikteyiz ve sonunda eve dönecek bir araç bulacağımızı biliyoruz" dediler.

Uzayda geçirdikleri süre zarfında astronotlar, karşılaştıkları zorluklara rağmen görevlerinin bir parçası olarak bu deneyimi olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 6

DÖNÜŞ TARİHİ: ŞUBAT 2025

NASA ve Boeing, 6 Haziran'da Starliner uzay istasyonuna yaklaşırken helyum sızıntıları tespit etti ve uzay aracı reaksiyon kontrol iticilerinde sorunlar yaşadı.

Bu gelişmelerin ardından astronot Wilmore ve Williams, 8 gün kalacakları planlanan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kaldı.

Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız! - 7

Hem yerde replika donanım kullanılarak hem de yörüngede haftalarca süren testlerin ardından NASA 24 Ağustos'ta Starliner'ın Dünya'ya boş dönmesine karar verdi ve Wilmore ile Williams bunun yerine Şubat 2025'te bir SpaceX kapsülü kullanarak eve döneceğini açıkladı.

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