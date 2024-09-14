Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız!
Boeing'in Starliner uzay aracı ile 6 Haziran'da uzaya giden iki NASA astronotu, 3 aydan fazla süredir uzayda mahsur. Starliner uzay aracı, geçtiğimiz hafta dünyaya başarılı bir iniş gerçekleştirdi ancak İki astronotun, Şubat 2025'te SpaceX'e ait Dragon kapsülüyle dönecekleri açıklandı. İlk kez basın toplantısı düzenleyen NASA astronotları, uzay yolculukları hakkında konuştu.
Boeing'in Starliner uzay aracı, 6 Haziran'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yaklaşırken helyum sızıntıları ve reaksiyon kontrol iticilerinde eknik sorunlarla karşılaştı. Bu durum, astronotların 8 gün olarak planlanan sürelerinin çok üzerinde bir zaman dilimini uzayda geçirmelerine neden oldu.