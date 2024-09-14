Mahsur kalan NASA astronotları: Uzayan görev için minnettarız!

"OLUMLU BİR DENEYİM"

Williams ve Wilmore, NASA ve Boeing’e karşı herhangi bir kötü niyet hissetmediklerini ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiklerini ifade etti. Williams, "Burada arkadaşlarımızla birlikteyiz ve sonunda eve dönecek bir araç bulacağımızı biliyoruz" dediler.



Uzayda geçirdikleri süre zarfında astronotlar, karşılaştıkları zorluklara rağmen görevlerinin bir parçası olarak bu deneyimi olumlu bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.