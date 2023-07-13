Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı
Threads'in piyasaya sürülmesi ile Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki rekabet kızıştı. Son olarak Meta'nın CEO'su, kafes dövüşünde dünyanın en iyi iki ismi olarak kabul edilen Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yi yanına alarak karın kaslarını sergiledi. Musk ve Zuckerberg'in ne zaman kafes dövüşü yapacağı belirsizliğini korurken, ikili arasındaki mücadele, kurdukları paltformlarda hali hazırda başladı.
Mark Zuckerberg son Instagram paylaşımında günümüzün en başarılı iki MMA dövüşçüsüyle birlikte karın kaslarını sergiledi.