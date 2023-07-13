Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı

39 yaşındaki Meta CEO’su, 12,1 milyon takipçisiyle paylaştığı ve şimdiden yaklaşık 2 milyon beğeni alan fotoğrafta Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'nin arasında kendisini kafes dövüşüne davet eden Elon Musk’a meydan okudu. Adesanya ve Volkanovski'nin 50 UFC galibiyeti ve sadece dört mağlubiyeti bulunuyor.