Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı

Threads'in piyasaya sürülmesi ile Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki rekabet kızıştı. Son olarak Meta'nın CEO'su, kafes dövüşünde dünyanın en iyi iki ismi olarak kabul edilen Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'yi yanına alarak karın kaslarını sergiledi. Musk ve Zuckerberg'in ne zaman kafes dövüşü yapacağı belirsizliğini korurken, ikili arasındaki mücadele, kurdukları paltformlarda hali hazırda başladı.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 1

Mark Zuckerberg son Instagram paylaşımında günümüzün en başarılı iki MMA dövüşçüsüyle birlikte karın kaslarını sergiledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 2

39 yaşındaki Meta CEO’su, 12,1 milyon takipçisiyle paylaştığı ve şimdiden yaklaşık 2 milyon beğeni alan fotoğrafta Israel Adesanya ve Alex Volkanovski'nin arasında kendisini kafes dövüşüne davet eden Elon Musk’a meydan okudu. Adesanya ve Volkanovski'nin 50 UFC galibiyeti ve sadece dört mağlubiyeti bulunuyor.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 3

"BU CİDDİ BİR İŞ"

Bununla brilikte, sonyal medya hesabında "Mark ile oyun yok. Bu ciddi bir iş"  ifadelerini kullanan Adesanya, üç resimli paylaşımında Zuckerberg'in Elon Musk ile olası kafes dövüşüne gönderme yaptı.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 4

Teknoloji liderlerinin dövüşü gerçekleştirme konusunda "son derece ciddi" oldukları bildirilirken, UFC Başkanı Dana White dövüşün Las Vegas'ta gerçekleşmesi için her iki tarafla da konuştuğunu söylese de henüz bir zaman ve yer açıklanmadı.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 5

Diğer taraftan, Zuckerberg'in, özellikle Mayıs ayında Brezilya'da düzenlenen bir jiu-jitsu turnuvasında altın ve gümüş madalya kazanmasının ardından, 52 yaşındaki Musk'a karşı, kafes dövüşünde daha avantajlı olabileceği düşünülüyor.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 6

Zuckerberg,  geçen yıl ABD’de yayınlanan  "The Joe Rogan Experience" programına konuk olduğunda, UFC yorumcusu ve podcast sunucusu Joe Rogan'a Covid-19 salgını sırasında başlayan spora olan ilgisinden bahsetmişti.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 7

Zuckerberg o zamandan beri siyah kuşak yarışmacısı Mikey Musumeci, MMA dünya şampiyonu eğitmen Dave Camarillo ve kafes dövüşçüsü Khai Wu da dahil olmak üzere MMA ve jiu-jitsu'nun en iyi isimleriyle antrenman yaparken onlarca fotoğraf yayınladı.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 8

ELON MUSK EĞİTİM TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan Musk, iki hafta önce, jiu-jitsuda siyah kuşak sahibi  Lex Fridman antrenman yaptığı bir fotoğraf paylaşmıştı. Fridman, 10 çocuk babasının "gücü, kuvveti ve becerisinden" "son derece etkilendiğini" söylemişti. Ayrıca Musk, UFC efsanesi Georges St-Pierre'den kendisini yaklaşan kafes maçı için eğitmesi teklifini de kabul etmişti.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 9

42 yaşındaki emekli şampiyon, geçen ay Musk'a tweet atarak, “Sizin büyük bir hayranınızım ve Zuckerberg'e karşı mücadelenizde size yardım etmek ve antrenman partneriniz olmak benim için mutlak bir onur olacaktır." demişti. 

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 10

"KAFES DÖVÜŞÜ ÇOKTAN BAŞLADI"

Son olarak, Musk ve Zuckerberg’in gerçekte bir kafes dövüşü yapıp yapmayacakları belirsizliğini korurken, sosyal medya kullanıcıları Meta'nın geçen hafta Threads'i piyasaya sürmesiyle ikilinin arasında mecazi bir kafes dövüşünün çoktan başladığını öne sürdü.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 11

Bazıları tarafından "Twitter katili" olarak adlandırılan Threads, piyasaya sürüldükten 24 saat sonra İngiltere ve ABD'de Apple App Store'un en iyi ücretsiz uygulaması oldu.Sadece beş gün içinde sosyal medya sitesi 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı ve Musk'ı savunmaya geçirdi.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 12

Threads'in popülaritesi arttıkça Twitter'ın trafiğinin düştüğünün ortaya çıkmasının ardından Musk, tuhaf bir tweet ile Zuckerberg'e "... ölçme içeriği" konusunda meydan okudu.

Mark Zuckerberg'den Elon Musk'a gövde gösterisi: Üstsüz fotoğrafını paylaştı - 13
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